Tehnologia a fost intotdeauna cel mai mare aliat al omului in dezvoltarea globala si in rezultatele la care am reusit sa ajungem pana in prezent. Fara tehnologie si fara o buna aplicare a acesteia, in ziua de azi nu am fi putut vorbi de performantele pe care marile companii din industria producatoare le-ar fi realizat, cu atat mai putin sa vorbim despre o dezvoltare a unor industrii cheie: ne gandim aici de la productia de masini si utilaje, pana la productia de materiale de constructii sau de aplicatii variate.