Orange anunta extinderea acoperirii 4G in peste 1.300 de localitati, in urma votului din 2016, cand clientii Orange 3G si 4G au ales, prin intermediul aplicatiei Orange 4G Fun Kit, judetele in care compania sa prioritizeze lucrarile de acoperire.

Astfel, reteaua 4G din Romania este prezenta in 6.723 de localitati la nivel national. In judetele si zonele cu grad mare de acoperire, precum Bucuresti si Ilfov, au fost realizate lucrari de densificare.

Pe langa localitati din judetele votate de clienti, Orange a realizat lucrari suplimentare de extindere a acoperirii, contribuind astfel la imbunatatirea experientei de utilizare a serviciilor 4G. Aceste investitii in retea ofera clientilor acces la servicii de internet, contribuind la procesul de digitalizare si la o mai buna adoptie a celor mai noi tehnologii, determinand reducerea decalajului digital. Orange detine in prezent cea mai extinsa retea 4G din Romania, care acopera 97% din populatia urbana si 81% din populatia totala a tarii.

In total, in anul 2016, Orange a extins acoperirea in 2.200 de localitati, pe principalele drumuri nationale cat si pe autostrazile care leaga Bucurestiul de litoral si de partea de vest a tarii. In plus, pentru a oferi conectivitate in miscare, Orange, impreuna cu CFR, a implementat in 2016 un proiect-pilot prin intermediul caruia calatorii catre Constanta si catre munte beneficiau de Wi-Fi gratuit la viteze 4G.

”De 20 de ani, reteaua Orange a evoluat in permanenta, iar astazi conecteaza 1 din 2 romani. Standardele serviciilor Orange au primit, de-a lungul timpului, atat recunoasterea clientilor, cat si a organismelor internationale de certificare, demonstrand angajamentul nostru de a oferi cat mai multor clienti acces la calitatea serviciilor adusa de reteaua 4G. Prin investitiile planificate in perioada urmatoare ne dorim sa venim in intampinarea clientilor, iar acest lucru inseamna conectivitate la viteze superioare in cat mai multe zone, astfel incat utilizatorii nostri sa aiba, asa cum s-au obisnuit de doua decenii, acces la servicii de cea mai inalta calitate” a declarat Stefan Slavnicu, Chief Technical Officer in cadrul Orange Romania.

Pentru al doilea an consecutiv, reteaua Orange a primit recunoasterea clientilor prin intermediul aplicatei Orange 4G Fun Kit, 96% fiind multumiti de serviciile 4G. In plus, in decembrie 2016, compania a primit, pentru al treilea an consecutiv, din partea auditorului independent LCC International certificarea pentru cea mai buna retea din Romania, atat pentru serviciile de internet mobil, cat si pentru cele de voce, inclusiv apelurile 4G.