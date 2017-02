„2017 este un an de referinta pentru prima retea digitala de telefonie mobila din tara, intrucat aniversam primii 20 de ani de activitate in serviciul clientilor nostri. Vom sarbatori impreuna cu ei pe parcursul intregului an si sunt bucuros sa anunt un cadou pe care l-am pregatit pentru ei: posibilitatea de a se bucura fara costuri si fara limite de cea mai buna retea din tara de Ziua Indragostitilor. Aceasta este prima initiativa dintr-o serie de surprize ce vor urma", a declarat Ravinder Takkar, Presedinte si CEO, Vodafone Romania.

Vodafone Romania este primul operator de telecomunicatii care a oferit trafic de date nelimitat si gratuit pentru clientii sai din intreaga tara in septembrie 2015 si apoi in februarie 2016. De asemenea, operatorul a oferit internet nelimitat si gratuit la metroul bucurestean in perioada februarie-martie 2016 si in orasele Iasi si Cluj in perioada septembrie-octombrie 2016.

Principalii concurenti ai Vodafone sunt Orange, Telekom, precum si RCS&RDS si UPC.