Tehnologia si programarea sunt subiecte din ce in ce mai populare in scoli. Alin Chiriac e un antreprenor care promoveaza programarea pentru elevii din Romania. Noi am vorbit cu el la emisiunea de antreprenoriat Ziua Zero.

Alin Chiriac e antreprenor de 14 ani. A fondat firma Strategad, care se ocupa de software development si servicii digitale. La un moment dat, din cauza lipsei de personal, s-a gandit la ce poate face pentru comunitate si pentru piata. E nevoie de mai multi specialisti, iar scoala din Romania nu-i ofera. Ce e de facut? Asa ca Alin a facut un ONG de tech - AdFaber, care organizeaza de trei ani evenimentul Hour of Code, dar si programul Kids in Tech, care face cluburi de tehnologie gratuite in scolile din Romania.

Cum s-a nascut AdFaber?

“Sunt antreprenor de 14 ani in zona de software development. Partea de ONG m-a atras pentru ca in antreprenoriat m-am izbit de problema lipsei de personal in zona IT si m-am gandit sa fac ceva. M-am gandit ca trebuie sa existe o solutie ca sa aducem mai multi specialisti IT. E o nevoie acuta pentru toate companiile. Am fondat AdFaber, un ONG tech. Am avut niste discutii cu prietenii nostri de la Code.org (http://code.org/) care au lansat Hour of Code in toata lumea. Exista zone critice unde se pot face lucruri: se poate promova industria IT copiilor. Multi aleg sa se indrepte catre tehnologie destul de tarziu si trebuie incurajate femeile ca sa vina in tehnologie. Trebuie invinsa prejudecata ca doar barbatii pot face tech. Am zis sa fondam AdFaber, un ONG care sa promoveze tehnologia in randul copiilor. Ne-am gandit ca tehnologia poate rezolva mai multe probleme”, a povestit Alin Chiriac la Ziua Zero .

“Avem Hour of Code, ora de programare globala. Copiii, cu ajutorul unei platforme vizuale, pot sa programeze personaje preferate, sa le dea viata. Am considerat ca platforma asta poate atrage mai multi copii. De trei ani organizam Hour of Code in Romania”, a spus Chiriac.

Avantajul programului e ca-i face pe copii sa invete programare cu ajutorul unor tehnici vizuale. “Programul a adus o abordare diferita a invatarii unor concepte care par dificil de invatat. Modul in care sunt predate acum sunt dificil de invatat, dar abordarea noastra ne-a simplificat. Copiii sunt atrasi pentru ca vad imediat rezultatul muncii lor, iar profesorii au solutii de educatie si lectii care vin sa completeze ceea ce fac deja”, spune Chiriac.

Kids in Tech, ateliere de IT in fiecare scoala

Un alt proiect interesant lansat acum o luna de Adfaber este Kids in Tech, un club de tehnologie pentru fiecare scoala si liceu din Romania, care aduce cursuri si platforme de invatare care completeaza cursurile din scoli. “Aduce atat de multe posibilitati si expune copiii la atat de multe posibilitati de invatare, incat scolii i-ar fi foarte greu sa o faca altfel. Da sansa companiilor sa se implice direct in formarea viitorului grup de talente in IT a Romaniei”, spune Chiriac.

“Clubul expune copiii la ceea ce inseamna tehnologia. Daca pana acum era vorba de C++ sau Pascal, ori mediul digital suporta de la partea de soft skills: marketing, analytics, PR Online, iar pe programare ai o multitudine de posibilitati in care sa programezi. Ne dorim sa le aratam copiilor si parintilor ca e un mediu la o foarte mare cautare, ca ar trebui sa se indrepte catre el si sa-i incurajeze sa-si alege un mediu care va fi la o foarte mare cautare”, a mai declarat Alin Chiriac la emisiunea Ziua Zero.

Rezultatele sunt deja bune. “Am implicat peste 3.000 de copii, avem cursuri pe care le-am lansat acum o luna si se trimit cate doua cursuri pe saptamana pe care elevii le pot accesa. Sistemul de invatare e de tip eLearning. Lectia e facuta de un trainer specializat, din partea unor companii de IT. Dupa doua luni, organizam o competitie de proiecte, ca sa vedem care copii au inteles ceva si vor sa treaca la alt nivel. Competitia e nationala, e cu premii. Majoritatea copiilor sunt in grupa de varsta 10-18 ani. Din clasa a V-a pana in clasa a XII-a pot sa acceseze usor”, a spus Chiriac.