Biometria cumuleaza tehnologiile care identifica o persoana / autentifica identificarea unei persoane pe baza caracteristicilor fizice sau chiar comportamentale. Dezvoltarea biometriei s-a petrecut in ritm ametitor, de la tehnologii bazate pe amprenta digitala, la cele bazate pe recunoasterea irisului, recunoasterea faciala sau chiar a ritmului biologic ori pe caracteristici comportamentale precum trasaturi specifice mersului unei persoane. Pentru ca suntem in era vitezei si a simplificarii, autentificarea biometrica a devenit din ce in ce mai comuna, inclusiv in sistemele de acces in institutii sau in spatii publice ori private, dar si in comert.