Incepand din aceasta luna, Flanco a decis sa colaboreze cu una dintre cele mai mari retele de vanzare de bilete din Romania, iaBilet.ro , oferind clientilor sai posibilitatea de a achizitiona si ridica bilete la evenimente, in orice magazin din tara.

“Ne preocupa sa ne extindem constant oferta cu servicii utile pentru clientii nostri, fiind chiar initiatorii majoritatii serviciilor existente azi in piata de electro-it, asa ca o colaborare cu iaBilet.ro ni s-a parut o buna ocazie pentru a aduce un plus de confort publicului iubitor de evenimente, fie ca este vorba despre concerte, spectacole, piese de teatru sau stand-up comedy”, spune Mihai Barbu, director vanzari - Flanco Retail.

“Facilitam astfel relatia dintre publicul iubitor de evenimente socio-culturale si organizatorii acestor evenimente, avand prezenta in toate judetele tarii, respectiv in 74 de orase si 120 de magazine”.

Biletele pot fi achizitionate in toate magazinele Flanco din tara, direct la casele de marcat, prin plata in numerar si/sau prin intermediul voucherelor iaBilet.ro.

“Parteneriatul cu Flanco ofera clientilor nostri servicii in cadrul unei retele de magazine care se intinde in toata tara, iar cele peste un milion de bilete vandute anual pot acum ajunge mult mai rapid la acestia. Pentru ca punem accent pe tehnologie, aveam nevoie de un nume puternic precum Flanco in cadrul retelei noastre fizice, de un brand care sa confirme seriozitatea si profesionalismul serviciilor oferite de iaBilet.ro, atat spectatorilor, cat si celor cateva sute de organizatori de spectacole din toata tara, cu care lucram zi de zi”, spune Ionescu Emil, director general, iaBilet.ro.

La cinci ani de la lansare, iaBilet.ro a devenit cea mai mare retea de vanzare de bilete din Romania, cu aproape 2.000 de puncte de vanzare in toata tara: magazinele Flanco, Muzica, UMAN, Senia, IQ Box si agentiile Perfect Tour, cele 1.500 de automate self-serving ZebraPay, standul de bilete de la Metrou Unirii 1, Hard Rock Café, Beraria H, Café Deko, Club Quantic si Club Vintage.