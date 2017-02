Tribunalul din Districtul Central al Seulului a emis mandatul de arestare pentru Lee vineri dimineata. Tinand cont de pasii procedurali si de apeluri, ar putea dura pana la 18 luni sa aiba loc procesul si sa se dea verdictul. Decizia a fost luata din cauza riscului ca Lee ar putea distruge dovezi sau ar putea fugi, a explicat un purtator de cuvant al instantei. Lee, care a asteptat decizia instantei la un centru de detentie din Seul, va ramane acolo in urma emiterii mandatului, conform News.ro.

Instanta a respins cererea procurorului de a emite un mandat de arestare i pe numele presedintele Samsung Electronics, Park Sang-Jin. Cu Lee in arest, Park va prelua, probabil, o parte dintre responsabilitatile acestuia. „Vom face tot ce putem pentru a ne asigura ca adevarul iese la lumina in procedurile judiciare viitoare”, a anuntat Samsung Group intr-un comunicat. Actiunile Samsung au scazut cu mai putin de 1% in primele ore ale sedintei de tranzactionare din Seul. Inainte de arestare, acestea crescusera cu 5,5% anul acesta.

Dupa prima tentativa a procurorului de a-l aresta pe Lee a fost respinsa de o instanta pe 19 ianuarie, din lipsa de dovezi, mostenitorul imperiului Samsung a fost chemat din nou la un interogatoriu de 15 ore luni. Un purtator de cuvant al procurorului insarcinat cu dosarul a declarat marti ca autoritatile au gasit dovezi ca Lee a ascuns profit obtinut din actiuni ilegale, dar si o serie de active in strainatate

Parchetul de la Seul sustine ca vicepresedintele grupului a platit in total mita de 43 de miliarde de woni (38 milioane de dolari) unei companii si unor fundatii sustinute de Choi Soon-sil, prietena presedintei suspentate Park Geun-hye, aflata in centrul unui scandal de coruptie. In schimb, statul sud-corean ar fi sustinut o fuziune din 20015 intre Samsung C&T Corp si Cheil Industries Inc.

Aceasta mutare a fost vazuta de actionarii Samsung ca o incercare a lui Jay Y. Lee de a-si consolida pozitia in cadrul companiei. Lee este in prezent vicepresedinte al Samsung Electronics. Insa, pentru ca tatal sau, Lee Kun-hee, a suferit un infarct in 2014, este considerat liderul intregului grup Samsung.

In decembrie, Samsung a recunoscut ca a oferit 29, 4 miliarde de woni (17,46 milioane de dolari) catre doua fundatii, dar a negat ca ar fi incercat sa obtina favoruri. De asemenea, Lee a confirmat ca firma a donat un cal si bani pentru a ajuta cariera ecvestra a fiicei lui Choi, un gest pe care il regreta.

Sursa foto: Shutterstock/ ricochet64