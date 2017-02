Un nou raport realizat de Samsung releva faptul ca, pana in anul 2020, companiile care nu si-au deschis granitele catre competitori, inovatori si noua generatie de specialisti independenti vor avea dificultati in dezvoltarea in economia deschisa.

Aceast tip de economie deschisa va fi caracterizat de o colaborare intensa cu liberii-profesionisti, integrarea inovatiilor de tip startup si o noua colaborare intre competitori.

In ultimul deceniu, datorita evolutiei tehnologiei mobile, companiile au devenit mai deschise spre colaborare si inteleg mai bine beneficiile unei economii deschise, comparativ cu modelul de afaceri conservativ existent. Asadar, in trei ani, companiile vor functiona intr-o lume mai putin limitata de granitele tehnice sau umane. Datele, ideile si oamenii vor fi integrate mai usor in modele de afaceri similare cu cele din prezent. Este necesar ca organizatiile sa accepte si sa tina pasul cu dinamisul tehnologic si cu asteptarile viitorului.

Pentru a se dezvolta in aceasta lume a noilor tehnologii si a fortei de munca digitalizata si dispersata, companiile vor trebui sa adopte platforme de securitate care sa le permita schimbul de informatii in mod deschis, dar in conditii de siguranta. Acest proces va schimba fundamental modul in care companiile isi construiesc modelul de afaceri si tehnologiile.

“Gasirea unei modalitati de a include, in conditii de siguranta, noul val de liber-profesionisti va fi provocarea principala in mediul de afaceri. In urmatorii trei ani, companiile vor lucra cu peste 7 miliarde de dispozitive conectate, in timp ce forta de munca digitalizata si dinamica va transforma modul in care opereaza companiile“ a declarat Nick Dawson, Global Director Knox Strategy.

La nivel mondial, companiile europene sunt lidere in adoptarea infrastructurii si a capitalului uman care va alimenta urmatoarea etapa a acestei revolutii digitale. Conform cercetarilor The Future Laboratory, care au constituit baza acestui raport, aceasta tendinta este favorabila companiilor si permite valorificarea fortei de munca flexibila si dezvoltata, cat si dezvoltarea companiilor, in urmatorii trei pana la zece ani.

In cadrul industriilor, inovatia va aparea din surse noi, prin introducerea in centrul organizatiilor a unor startup-uri. Pe parcursul dezvoltarii viitoare, ele vor deveni elemente strategice si o puternica forta de inovatie in orice companie.

“Certitudinile din trecut nu vor spori creativitatea de care au nevoie companiile ca sa poata concura pe piata globala viitoare. Companiile trebuie sa adopte noi tehnologii care sa le permita sa fie indeajuns de rapide si flexibile incat sa poata descoperi urmatoarele avantaje competitive si sa realizeze cand sa renunte la cele anterioare” a declarat Marcos Eguillor, fondator BinaryKnowledge, profesor la IE Business School si specialist in inovatie digitala si transformare.

Companiile viitoare vor folosi inteligenta artificiala si tehnologii de auto-invatare pentru a prezice cu exactitate si pentru a lua decizii mai bune legate de viitor. In prezent, noi dispozitive inteligente sunt folosite in lumea comerciala, care au capacitati de auto-organizare, auto-adaptare si pot prezice exact demersurile viitoare ale afacerilor. Dispozitivele cu inteligenta avansata vor oferi companiilor care le adopta o putere fara precendent, ce va permite planificarea si optimizarea modelelor de afaceri.

Totusi, aceasta dorinta pentru o abordare mai deschisa intra in conflict cu nevoia de a mentine un nivel de securitate ridicat pe intreaga retea de dispozitive a unei companii. Fiind conduse de un peisaj amenintator, care evolueaza rapid si se afla sub legislatia Regulamentului General privind Protectia Datelor, organizatiile se vor confrunta cu numeroase provocari in timp ce vor incerca sa protejeze datele intregii afaceri.

“Platformele de cyber-security sunt cele care permit companiilor sa fie atat deschise tehnologic, cat si sigure si reprezinta cheia pentru o economie deschisa” a adaugat Nick Dawson. Samsung Knox este o astfel de platforma. In prezent, acesta este cel mai puternic mod de aparare impotriva amenintarilor legate de securitate mobila la locul de munca, datorita unui design intuitiv si modular, care inglobeaza cheile de securitate si criptare intr-un container hardware bazat pe cip securizat. Acest lucru permite crearea unui loc de munca sigur, complet izolat si a unor identitati personale pe acelasi dispozitiv mobil, asigurandu-se ca toate datele corporative sunt inaccesibile aplicatiilor personale si a proceselor si, mai mult, ca intimitatea personala este respectata.