Multi dintre noi ne bazam zilnic pe informatiile obtinute de pe internet, dar cate lucruri stim despre acesta? Un videoclip popular pe YouTube spunea la un moment dat "the internet is for porn" (internetul este pentru pornografie). Am fi tentati sa credem acest lucru, insa informatiile aparute pe parcursul ultimului an spun alta poveste. Iar acesta nu este decat unul dintre cele mai interesante lucruri pe care nu le stiai despre internet.

Peste 3 MLD. de oameni folosesc internetul

Din cate se pare, in jur de 3,2 miliarde de oameni folosesc internetul in ziua de astazi. Este, intr-adevar, un numar impresionant, insa trebuie sa tinem cont ca populatia planetei a depasit 7 miliarde de oameni, ceea ce inseamna ca mai mult de jumatate dintre acestia nu sunt conectati in prezent la web. Dintre cele aproximativ 4 miliarde de persoane offline, un miliard se gasesc doar in India. In ciuda acestui lucru, India are in prezent al treilea cel mai mare numar de oameni conectati la internet.

Primul site este inca online

Primul site de pe internet a fost lansat in data de 6 august, in anul 1991, si a fost dedicat proiectului World Wide Web. A fost creat de catre Tim Berners-Lee si rula pe un computer NeXT din cadrul CERN, Organizatie Europeana de Cercetare Nucleara. Site-ul poate fi vizualizat AICI.

Sursa foto: ESB Professional / Shutterstock