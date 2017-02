Conform Gartner, sistemele de operare Android si iOS s-au regasit pe 99,6% din smartphone-urile vandute in ultimul trimestru al anului trecut. In acelasi timp, Windows Phone a scazut la 0,3 iar BlackBerry OS a fost 0. In ultimul trimestru din 2016 au fost vandute 432 de milioane de smartphone-uri. 352 de milioane dintre acestea, adica 81,7% din piata, ruleaza Android. Acestora li se adauga 77 de milioane de iPhone-uri, adica 17,9% din piata, conform News.ro.

Intr-o piata care a crescut cu 7 procente in ultimul trimestru, tendinta este favorabila celor de la Google. Incet dar sigur, Android continua sa castige cota de piata de la iOS, singurul competitor ramas in joc. Google a lansat in ultima parte a anului trecut smartphone-ul Pixel, un produs premium menit sa concureze direct cu iPhone. Scopul acestuia este de a face Android mai puternic pe nisa terminalelor de top, acolo unde Samsung pare singurul aliat Google capabil sa se bata cu Apple de la egal la egal.

In acelasi timp, Apple pare sa se apropie de momentul in care va ataca o alta piata, cum a facut in 2007 cu primul iPhone. Aceasta piata, din toate semnalele de pana acum, va fi cea a realitatii augmentate. Este greu de spus cu ce anume va iesi Apple pe aceasta piata, dar o presupunere educata ar fi ca Apple va crea un intreg ecosistem de realitate augmentata, unde sa detina software-ul, hardware-ul si serviciile ulterioare.

Sursa foto: Shutterstock/ GaudiLab