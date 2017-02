DeviceHub vrea sa digitalizeze si sa automatizeze toate fabricile din Romania. Am vorbit cu Ionut Cotoi la Ziua Zero despre perspectivele din acest domeniu.

Ce e Internet of Things? Desi termenul e folosit de doar cativa ani, lucrurile pe care le face sunt cumva similare de vreo 20 de ani. Ce e diferit acum e reprezentat de viteza de procesare. "Termenul de Internet of Things este o reinventare a termenului de M2M (machine to machine), care e de prin anii '80. Acum, toata tehnologia incepe sa devina mai facila si mai eficienta din punct de vedere al costurilor, adauga multa inteligenta. Acum 20 de ani nu puteam vorbi de prelucrarea unei cantitati uriase de date de la masini industriale, procesarea e in timp real si generarea unor alterte sau a unor actiuni care sa poata fi aplicate imediat e posibila cu ajutorul tehnologiei necesare. Plus, se scad costurile si usurinta in exploatare", spune Cotoi.

"DeviceHub este o platforma ce permite dezvoltatorilor si integratorilor de sistem sa dezvolte aplicatii de Internet of Things. Exista un curent care se numeste digital transformation care curpinde, pe rand, fiecare din industrii - manufacturing, utilitati, dar intra si in zona de educatie, spitale, sanatate si, evident, consumer. Introducem un element software care cuprinde parti de automatizare sau de analizare de date", explica Ionut Cotoi.

In momentul de fata, DeviceHub e impartit intre platforma publica, gratuita, si implementarile in diverse fabrici si companii. "Avem 6.000 de utilizatori pe platforma publica - makeri, hobbyisti, studenti, integratori de sistem sau mici business-uri care-si dezvolta aplicatiile lor. Am lansat in piata o solutie destinata furnizorilor de utilitati - distributia de gaze - o vindem pe piata din Romania. Vrem sa iesim anul acesta si in afara hotarelor", spune Cotoi. Astazi, DeviceHub are destui clienti cat sa se intretina si sa-si acopere costurile, dar se indreapta spre zona de aplicatii de Internet of Things, sa creeze un adevarat Wordpress al internetului lucrurilor.

Magazin de aplicatii pentru Wordpress

"Dezvoltam o solutie unica si patentabila care va permite o abordare mult mai rapida pentru construirea de aplicatii si directia in care vrem sa mergem e sa construim o platforma de aplicatii IoT, vrem sa fim practic un Wordpress al Internet of Things. Vrem sa ajungem in situatia in care sa putem avea un magazin de aplicatii IoT, asemeni platformelor obisnuite de la Google si Apple. Vrem sa oferim o combinatie prin care dezvoltatorii sa se ocupe de partea de server, cat si partea de echipament hardware. IoT poate sa existe doar in aceasta combinatie", spune Cotoi.

"Oferim si o licenta permanenta, dar si o licenta lunara, in functie de numarul de contoare. Exista si o intertie pe aceasta piata, vorbim de companii mari. Au aceasta intertie in a aborda modelele noi de licentiere. Ne gandim si niste metode de revenue sharing", mai spune fondatorul DeviceHub.

Surprinzator, spune Ionut, piata din Romania e mai evoluata decat alte tari din Estul Europei unde au incercat sa intre, dar nu a fost cerere, asa cum e Polonia. "Piata din Romania e mai deschisa decat alte tari din Estul Europei. Exista adoptie de Internet of Things, lumea e interesata si exploreaza solutii. Comparativ cu alte tari, ma gandesc la Polonia, unde adoptia este mai redusa decat in Romania. Singura explicatie e legata de raspandirea accesului la internet si faptul ca am avut internet de mare viteza de foarte mult timp. Am incercat sa ne extindem catre alte tari din Europa de Est, dar adoptia nu e asa de buna ca aici. Nu am mers mai departe inca si sper sa o facem anul acesta pentru ca avem nevoie de resurse pe care nu le avem in momentul de fata", a explicat Ionut Cotoi.

Momentan, DeviceHub cauta o finantare de doua milioane de dolari pentru a-si asigura extinderea, dezvoltarea si pentru o viteza mai mare in propagarea solutiei.

Vlad Andriescu, start-up.ro