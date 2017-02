Masinile fara sofer sunt visul oricarui inginer. In sfarsit, o tehnologie care promite sa elimine factorul uman din trafic. Pana la urma, oamenii sunt cei vinovati pentru 75% din accidentele rutiere, cei care reprezinta factorul dezordine din matematica simpla a traficului, mai ales din cauza reactiilor lente si a atentiei deloc distributive. Daca am putea elimina factorul uman am avea orase sigure, tranversate de masini autonome care ne duc acolo unde vrem sa ajungem, nu-i asa?