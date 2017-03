Serviciile de calitate si buna comunicare sunt elementele pe care o afacere din domeniul sanatatii trebuie sa le dezvolte, in vederea atragerii unui numar cat mai mare de pacienti care sunt in cautarea unui mediu bine organizat.

Tendinta de tranzitie a pacientilor catre mediul privat este observata si din investitiile si expansiunea continua a furnizorilor de servicii medicale private, realizate pentru a putea onora cererea de pe piata. De exemplu, Regina Maria a fost implicata in ultimii ani in 13 tranzactii cu preluare integrata a altor jucatori. Operatorul de servicii medicale detine, in acest moment, 14 policlinici in capitala, conform News.ro.

“Avem in continuare apetit pentru achizitii, ne uitam la mai multe deal-uri si suntem deschisi catre alte oportunitati de extindere. Analizam toate posibilele achizitii cu cea mai mare seriozitate”, a declarat directorul general al retelei Regina Maria, Fady Chreih.

Un call-center performant aduce clientii mai aproape

Comunicarea si buna organizare sunt extrem de importante intr-o astfel de afacere . Pacientul isi doreste sa aiba posibilitatea de a fi mereu conectat la serviciile de health care si sa isi poata programa consultatii fara teama ca va ajunge sa astepte ore in sir la cozi interminabile.

Angajatii din acest domeniu, prin intermediul unui call-center performant, trebuie sa vina in intampinarea pacientilor cu solutii cat mai clare, oferindu-le siguranta unor servicii de calitate. De aceea, un call-center performant reprezinta unealta prin care business-urile din health care isi pot organiza cat mai bine activitatea, o programare fiind la un apel distanta, crescand astfel productivitatea.

In cazul in care aveti o afacere in acest sector si vreti sa aveti un call-center performant, puteti apela la un serviciu de cloud voice, prin care puteti prelua apeluri de pe fix pe mobil, fiind astfel conectati mereu cu clientii dumneavoastra. Centrala virtuala oferita peste o platforma cloud este un exemplu de solutie pe care Vodafone o ofera. Prin acest sistem aveti posibilitatea de transfer al apelului catre alti colegi, oriunde s-ar afla acestia. Acest mod de operare poate fi configurat in grupuri de apel, astfel incat atunci cand o persoana nu poate raspunde, apelul sa fie redirectionat pana cand gaseste un operator disponibil.



De asemenea, pentru afacerile care isi doresc sa afle nivelul de pregatire digitala si cat de bine au inglobat tehnologia in procesele lor, Vodafone ofera un instrument de evaluare si comparare cu piata romaneasca. Ready Business Score analizeaza intr-un chestionar caracteristicile unei afaceri, de la dimensiune, provocari specifice, pana la modul de lucru si nivelul de mobilitate.

MedLife, Regina Maria, Medicover si Sanador sunt principalii jucatori din piata serviciilor medicale private si beneficiaza de tendinta pacientilor cu venituri medii sau mari de a apela la acest mediu.

Sursa foto: Stock-Asso / Shutterstock.com