Romanii tin pasul cu noutatile in materie de tehnologie si cumpara gadgeturi dintre cele mai diverse: 70% au deja smartphone, laptop, tableta, smart TV sau computer tip desktop, insa aproape un sfert dintre oraseni detin si terminale de ultima generatie, precum ceasuri smart (24%), camere de supraveghere a locuintei sau copilului, conectate la internet (21%), e-reader-e (20%), console de jocuri (15%) sau bratari fitness (14%).

Desi au ales sa le cumpere pentru plusul de confort si de divertisment oferit, 43% dintre cei chestionati se tem totusi ca raufacatorii ar putea fura informatiile stocate de pe dispozitivele smart - fotografii, videoclipuri, programe si documente personale - iar un sfert sunt preocupati de faptul ca un necunoscut ar putea sa porneasca pe ascuns camera de filmat sau microfonul dispozitivelor si sa inregistreze tot ce se intampla in intimitatea propriului camin.

Hackerii pot specula usor problemele de securitate

Temerile lor sunt fondate, daca luam in calcul ca aceste dispozitive conectate la internet au mai multe vulnerabilitati comune, de la probleme severe legate de securitate, pana la mecanisme de autentificare slabe si chiar comunicare necriptata cu serverele producatorului, ce permite accesul neautorizat al atacatorilor.

Specialistii in securitate cibernetica ai Bitdefender avertizeaza ca aceste vulnerabilitati le permit atacatorilor amatori sa compromita cu usurinta reteaua de Internet a utilizatorilor, mizand si pe faptul ca multi romani nu stiu ca locuiesc intr-o casa inteligenta si, in consecinta, nu constientizeaza pericolele la care se expun.

Cele mai multe dintre problemele identificate sunt comune si deja cunoscute, unele de mai bine de patru ani, ceea ca arata ca producatorii dispozitivelor nu sunt interesati sa ruleze algoritmi de securitate complecsi si nici sa faca in mod constant diverse actualizari de software, desi unele gadgeturi au o durata de folosinta indelungata. De obicei, credentialele de acces sunt foarte slabe, astfel ca incercarile de spargere a parolelor reusesc, in medie, in unul din patru cazuri.

Nu au timp sau nu stiu sa actualizeze sistemele de operare

Studiul mai arata ca romanii nu isi actualizeaza la timp sistemul de operare de pe dispozitivele folosite, pana si pe cele utilizate frecvent, precum laptop, tableta sau computer. Astfel, 20% dintre utilizatorii de laptop si peste jumatate dintre proprietarii unui smart TV nu au actualizat software-ul la cea mai recenta versiune, invocand fie lipsa de timp, fie cea a cunostintelor necesare unei asemenea operatiuni.

„In lipsa folosirii unei solutii de securitate sau a unui sistem de operare actualizat la zi, accesarea datelor personale pana la cel mai mic detaliu se poate face relativ usor, iar viata personala, in adevaratul ei sens, poate deveni doar un mit. Dispozitivele smart colecteaza cantitati enorme de date, de la localizare, obiceiuri, stil de viata si comportament, pana la pasiuni, credinte, stare de sanatate sau preferinte politice, iar in conditiile in care un raufacator poate pune mana pe acestea temerile utilizatorilor sunt indreptatite”, spune Bogdan Botezatu, specialist in securitate cibernetica in cadrul Bitdefender.

Obiceiul vechi al parolei unice inca persista

Mai mult, un sfert dintre romani folosesc aceeasi parola pentru toate conturile si dispozitivele, iar alti 29% folosesc aceleasi cateva parole, insa prin rotatie. Expertii Bitdefender avertizeaza asupra riscului folosirii unor parole identice, de cele mai multe ori formate doar din litere, si recomanda inlocuirea lor cu diverse combinatii de litere, cifre si simboluri si schimbarea acestora in mod regulat.

Numarul dispozitivelor conectate la Internet a depasit nivelul de sase miliarde de unitati la finele anului 2016, iar industria va continua sa se dezvolte intr-un ritm alert pe fondul plusului de confort oferit utilizatorilor.

Studiul iSense Solutions a fost realizat la comanda Bitdefender in Romania, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Germania, Franta si Australia, la finalul anului 2016, pe un esantion reprezentativ de 2.037 respondenti. Marja de eroare pentru studiul realizat pe respondentii din Romania este de ±5% la un nivel de incredere de 95%.