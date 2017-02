Tehnologia LED extrem de populara pe televizoare, a ajuns sa fie optiunea unui numar tot mai mare de clienti in ceea ce priveste decizia de cumparare a becurilor, conform statisticilor de vânzare ale Vitacom Electronics. Cel mai mare avantaj este consumul, iar in ultimii doi ai au aparut tot mai multe produse cu capabilitati smart de control de la distanta, cu difuzor incorporat pentru auditii muzicale sau reglarea intensitatii luminii. Cele mai cautate sunt becurile brandurilor WELL, General Electric, HQ, Goobay si Maxell, iar comanda medie a consumatorului este de aproximativ 50 de lei.

Cele mai importante caracteristici pe care consumatorii le au in vedere in momentul achizitiei sunt puterea consumata si puterea echivalenta. Clientii sunt insa sfatuiti sa verifice si fluxul luminos al becurilor de noua generatie, pe care sa il compare cu cel al becurilor cu incandescenta.

Pentru a alege cele mai potrivite becuri, trebuie avut in vedere, pe langa fluxul luminos, culoarea luminii, care poate varia, de la rece la calda mergand chiar spre cea naturala. Un alt aspect foarte important este forma becului. Acestea pot fi atât standard, in forma de para A60, cât si in forma glob G, forma de lumânare C sau de reflector R.

In ultimii 10 ani, odata cu noile standarde impuse de Uniunea Europeana, interesul pentru obiecte de iluminat a inceput sa se schimbe. Desi achizitiile de becuri standard, cu incandescenta, sunt inca la cote ridicate, exista si consumatori care le prefera pe cele de generatie noua, cu un consum redus. Reprezentantii Vitacom Electronics declara ca un rol foarte important in educarea pietei si a consumatorilor il au consultantii de la punctele de vânzare. Astfel, tot mai multi utilizatori ajung sa inteleaga beneficiile noilor becurilor si le prefera in detrimentul celor clasice.

In ceea ce priveste clientii corporate, cerintele pentru obiectele de iluminat sunt orientate catre noile tehnologii. Acestia isi doresc sa reduca costurile administrative in privinta iluminatului, dar si sa pastreze standarde de calitate ridicate. Tocmai de aceea, tehnologia LED este cea mai cautata si achizitionata de companii.

In medie, durata de viata a unui bec depinde foarte mult de tipul acestuia. Daca vorbim despre un bec incandescent, adica pe filament, acesta va putea fi utilizat aproximativ 1.000 de ore. Becurile cu halogen insa rezista pana la 2.000 de ore. Durata de viata a unui bec creste pe masura ce tehnologia de realizare a acestuia se modifica. Un bec din categoria economic va functiona intre 5.000 si 8.000 de ore, iar un bec de tip LED intre 15.000 si 50.000 de ore.