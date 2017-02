Enea Romania, companie care detine centre de excelenta in cercetare si dezvoltare software in Bucuresti, Iasi si Craiova, isi continua extinderea pe piata locala si cauta 70 de ingineri pentru proiecte noi si in derulare, in domeniile aerospatial, aeronautic, telecomunicatii, medical si auto.

”Cautam ingineri cu expertiza solida, pasionati de tehnologiile momentului, activi si flexbili, pregatiti sa accepte provocari tehnice care vor revolutiona serviciile medicale si modul in care comunicam, calatorim sau exploram Universul. Ii vrem in echipa Enea Romania pentru a se alatura celor peste 300 de specialisti software foarte buni pe care ii avem deja, recunoscuti si premiati in comunitatea open source pentru contributiile deopotriva numeroase si valoroase la proiecte de virtualizare, dar si embedded, zona in care suntem lideri de piata in Romania”, a declarat Bogdan Putinica, vicepresedinte senior la nivel global pentru divizia de servicii din cadrul Enea.

Pozitiile deschise se adreseaza inginerilor cu expertiza in arii tehnologice precum Embedded Software (BSP & Drivers Development, Linux Kernel Space, RTOS), Virtualizare (Open Stack, Docker, QEMU Deployment si Configuration, NFV & High Availability Management), Protocol Stack (Inter-Process Communication (Linx), IP Stack, Wireless Communication Stack), Data Acceleration (OpenDataPlane, OpenFastPath), dar si Test Framework System.

„NFV este, in prezent, una dintre tehnologiile avansate care promite economii substantiale de costuri si versatilitate operationala. In acest domeniu, Enea este compania care a realizat prima portare de virtualizare a functiilor retelei pe infrastructura ARM, proiect pentru care am fost premiati in cadrul OPNFV Berlin Summit 2016. Totodata suntem lideri pe segmentul software embedded in Romania, avand clienti din industria aviatica, medicala si consumer electronics. Suntem recunoscuti pentru nivelul ridicat la care livram proiectele, dovada fiind si premiul pentru excelenta primit anul trecut din partea Boeing, unul dintre clientii Enea. Astfel, ne cautam colegi cu care sa dezvoltam in continuare tehnologii de ultima generatie pentru domenii de varf”, a mai adaugat Bogdan Putinica.

Echipa Enea Romania dezvolta solutii pentru retelele de telecomunicatii de generatie viitoare, proiecte pentru care a primit recunoastere internationala din partea comunitatii Open Platform for Network Functions Virtualization (platforma deschisa career-grade care isi propune sa faciliteze lansarea mai rapida de produse si servicii si sa asigure implementarea consistenta a standardelor deschise la nivelul industriei).

Anul trecut, Enea s-a extins in tara prin doua birouri, la Iasi si Craiova. Echipele din cele trei centre colaboreaza la un proiect pentru Agentia Spatiala Europeana de dezvoltare de solutii software care ruleaza pe sateliti si care faciliteaza comunicarea satelit-satelit si satelit-statie de baza pentru transmiterea unor volume mari de date.

De asemenea, inginerii din cele trei centre de excelenta din Romania sunt implicati in dezvoltarea de solutii software de tip enterprise si cloud, de realitate augumentata si realitate virtuala pentru industria producatoare de echipamente aerospatiale.