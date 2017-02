In era smartphone-urilor, smartwatch-urilor, tabletelor si a castilor wireless, una dintre cele mai mari probleme este autonomia scazuta. Atarnam mereu pe langa pereti, cu capetele sucite in jos, catre prize, tematori ca dispozitivele noastre vor ceda si ne vom pierde conexiunea cu lumea. Cum prizele sunt mereu in locuri destul de greu accesibile, senzatia ca ar putea suna cineva si ca ai pierde un apel important cat timp telefonul se incarca e suficienta pentru a crea un nivel considerabil de anxietate. Un roman reuseste sa rezolve aceasta problema si sa aduca un plus de culoare in orice sufragerie sau in orice sala de asteptare prin mesele Infini Tea Table.