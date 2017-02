Samsung inca isi linge ranile dupa esecul flagship-ului Note 7, in timp ce Apple a luat, in ultimii ani, cateva decizii controversate – eliminarea jack-ului sau lipsa unor inovatii mult asteptate nefiind printre cele mai mici.

Huawei este unul dintre principalii producatori care are sanse sa umple golul lasat pe segmentul premium. Numarul jucatorilor este insa mult mai mare – producatori chinezi precum Xiaomni, Vivo, Oppo si Gionee incep sa isi faca simtita prezenta din ce in ce mai mult, in timp ce BlackBerry si Nokia au anuntat modele care sa atraga consumatorii pasionati de modele retro.

Samsung a prezentat doua noi tablete, in locul Galaxy S8 – de obicei compania prezenta varful de lance la MWC, insa anul acesta se pare ca prezentarile vor avea loc in martie. Cota de piata a Samsung a scazut cu 17,7 procente in trimestrul patru, in timp ce cota Apple a crescut cu 17,8%, conform companiei de cercetare Strategy Analytics. Samsung a pierdut 5,4 miliarde de dolari din profit, o suma enorma care va fi greu de recuperat – atat la nivel de suma de bani, cat mai ales ca imagine. Reamintim ca producatorul de terminale mobile s-a confruntat cu o situatie fara precedent in industrie – explozii “in lant” ale terminalului Note 7.

De partea cealalta, Huawei a prezentat noul varf de lance, P10, care va fi introdus pe piete la 650 de euro, in martie. Compania merge aproape umar la umar cu Samsung si Apple pe segmentul de telefoane premium, in Asia si Europa.

Norocul se poate schimba insa foarte rapid pe segmentul extrem de dinamic al smartphone-urilor – jucatorii asiatici ZTE, LG si Lenovo-Motorola, dar si mai putin cunoscutii (inca) Oppo, Vivo si Xiaomi se afla in primele randuri, printre cei mai mari producatori de terminale mobile la nivel mondial, conform Strategy Analytics, cu Sony ocupand locul 16 si HTC pe pozitia 20.

(Prezentarea oficiala a LG G6, un produs recent prezentat la MWC 2017)

Samsung

Samsung Electronics a prezentat portofoliul sau de solutii end-to-end si produse de telefonie mobila 5G pentru 2017. Printre produsele prezentate s-au numarat si dispozitive pentru acces la conexiune wireless fixa, o statie de baza radio 5G (cu unitate de acces 5G), infrastructura pentru urmatoare generatie de produse de retea si multe altele. Portofoliul comercial de produse 5G al Samsung este sustinut de tot mai multe studii, dar si de expertiza de baza, avand in vedere faptul ca exista deja versiuni pre-comerciale ale echipamentelor respective care sunt analizate in toata lumea.

Nokia

HMD Global, compania care detine licenta exclusiva a brandului Nokia pentru telefoane si tablete, si opereaza sub conceptul „The Home of Nokia Phones”, a prezentat o noua generaţie de smartphone-uri Nokia. Portofoliul global include trei produse: noul model Nokia 6, care furnizeaza performanţe si entertainment de clasa in cadrul unui design premium si extrem de robust; Nokia 5, un smartphone care se potriveste perfect in palma utilizatorului; si Nokia 3, care ofera calitate la un nivel de pret decent.

Toate smartphone-urile din noua gama Nokia se bazeaza pe sistemul Android Nougat si ofera o experienta in utilizare securizata si actuala si toate dispozitivele vor dispune de Google Assistant. Totodata, in cadrul evenimentului, a fost marcata revenirea unui dispozitiv clasic modernizat – celebrul model Nokia 3310, renascut cu accente moderne din punct de vedere al designului, si sistem de operare Android.

Huawei Watch 2 si Watch 2 Classic

Tot la MWC, duminica, producator chinez a dezvaluit ceasurile inteligente Huawei Watch 2 si Watch 2 Classic. Watch 2 Classic este din metal, in timp ce Watch 2 are mai multe parti din plastic. Ambele au un look sportiv, mai solide decat anterioarele modele, in ciuda faptului ca sunt mai mici ca dimensiuni cu circa 1,2 inci, fata de display-ul de 1,4 inci anterior.

Watch 2 include LTE si ambele au integrat GPS, senzori de batai ale inimii si NFC pentru Android Pay, scrie MacRumors.com.

Ambele ceasuri au butoane si vin cu microfon si speakere. Huawei spune ca bateriile de 420 mAh ofera o autonomie de 2 zile, dublu fata de versiunile anterioare. Un sistem low-power permite ceasurilor o autonomie de 25 de zile, insa functionalitatea este limitata la a arata ora si numararea pasilor.

Lenovo, patru tablete

In ciuda scaderii vanzarilor pe segmentul de tablete, la MWC 2017, chinezii de la Lenovo au lansat patru tablete, inglobate in familia Lenovo Tab 4. Sunt patru modele, Lenovo Tab 4 8, Lenovo Tab 4 10, Lenovo Tab 4 8 Plus si Lenovo Tab 4 10 Plus. Pare ca Lenovo targeteaza gama de produse catre familii, prin numararea membrilor ei - produse premium pentru cei interesati de entertainment si putere, dar si tableta pentru copii.

Lenovo Tab 4 8 si 4 8 Plus sunt tablete de mai mici dimensiuni, cu display de 8 inci. Rezolutia display-urilor difera de la Plus la non-Plus. 4 8 vine cu rezolutie de 1280 x 800 IPS, in timp ce Plus este echipata cu un display de 1920 x 1200 IPS. La nivel de RAM, prima varianta vine cu 2 Gb RAM, si va fi disponibila la 16 Gb si 32 Gb HDD, in timp ce Plus vine cu 4 Gb RAM si 64 Gigabiti stocare interna. Ambele vin cu procesor Qualcomm Snapdragon 635 octacore. Ambele versiuni ruleaza pe acumulator de 4.850 mAh si Android 7.0.

Sony Xperia XZ Premium

Sony Mobile Communications („Sony Mobile”) a anuntat cel mai inovator telefon inteligent creat vreodata de companie, Xperia XZ Premium, cu o camera video atat de avansata incat poate surprinde miscari pe care ochiul nu le percepe, cu un superb ecran 4K HDR, viteze super-rapide de download, un design de tip bucla.

Telefonul dispune de camera video Motion Eye™, prima camera de smartphone ce poate filma in super slow motion, si noua aplicatie Predictive Capture. De la BRAVIA la Xperia, acesta este primul smartphone cu ecran 4K HDR din lume.

Vitezele de download ating pana la 1 Gbps, pentru descarcarea de filme 4K in cateva secunde - in conditii optime.