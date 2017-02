Potrivit studiului efectuat de Ovum, Vodafone conduce in toate cele 18 tari analizate. Mai mult decat atat, in majoritatea pietelor incluse in studiu, Vodafone ofera peste 100 de destinatii in care serviciile de roaming international 4G sunt disponibile, ceea ce reprezinta mai mult decat dublul numarulului de destinatii oferite de ceilalti operatori din aceste piete. Lista completa a tarilor in care serviciile de roaming 4G ale Vodafone Romania sunt active este disponibila aici.

"Intr-o lume in care trebuie sa fim tot timpul conectati, utilizatorii serviciilor mobile au nevoie din ce in ce mai mult sa poata folosi aceste servicii cu acceasi usurinta «ca acasa». Cu Vodafone, clientii nostri se pot bucura la maximum de timpul petrecut in strainatate, deoarece pot conta pe serviciile 4G in mult mai multe destinatii decat clientii competitorilor nostri de pretutindeni, fara grija tarifelor de roaming", a declarat Serpil Tim

Ian Watt, Consultant Principal la Ovum a declarat la randul sau ca "tehnologia 4G are potentialul de a oferi clientilor care calatoresc in strainatate viteze de broadband asemanatoare cu cele pe care le experimenteaza acasa. Nu este simplu sa faci posibila functionarea serviciilor de roaming international 4G la nivel global si pentru operatorii de servicii de telecomunicatii mobile acest lucru este o sarcina care poate dura ani de zile. Inca de la inceput, Vodafone a condus dezvoltarea serviciilor de roaming 4G si a preluat rolul de lider in toate tarile in care opereaza".

Pentru fiecare piata analizata in noiembrie 2016, Ovum a inclus in raport primii trei operatori clasificati pe baza numarului de destinatii in care ofera servicii de roaming international 4G.