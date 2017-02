Pana in 2021, numarul utilizatorilor de telefoane mobile (5,5 miliarde) va fi mai mare decat al celor de conturi bancare (5,4 miliarde), apa curenta (5,3 miliarde) sau telefonia fixa (2,9 miliarde), potrivit celui de-al 11-lea raport anual Cisco VNI (Visual Networking Index™ Global Mobile Data Traffic Forecast) pentru perioada 2016-2021. Cresterea puternica a numarului de utilizatori mobili, smartphone-uri si conexiuni Internet of Things (IoT), precum si imbunatatirea vitezei in retea si consumul de continut video pe mobil vor conduce la cresterea traficului de date mobile de sapte ori in urmatorii cinci ani.

Estimari ale evolutiei traficului pana in 2021:

Traficul mobil de date va reprezenta 20% din traficul IP total – in crestere, fata de 8% din traficul IP total in 2016.

1,5 dispozitive mobile pe cap de locuitor. Aproape 12 miliarde de dispozitive mobile conectate (fata de 8 miliarde, respectiv 1,1 dispozitive pe cap de locuitor in 2016), inclusiv module M2M.

Vitezele de conexiune in reteaua mobila vor creste de trei ori, de la 6,8 Mbps in 2016, la 20,4 Mbps pana in 2021.

Conexiunile Machine-to-machine (M2M) vor reprezenta 29% (3,3 miliarde) din totalul conexiunilor mobile – de la 5% (780 de milioane) in 2016. M2M va fi tipul de conexiune mobila cu cea mai rapida crestere, pe masura ce aplicatiile globale Internet of Things (IoT) continua sa-si faca simtite efectele in segmentul consumer si mediul de business.

4G va sustine 58% din totalul conexiunilor mobile pana in 2021 – de la 26% in 2016 si va reprezenta 79% din traficul total de date mobile.

Numarul total de smartphone-uri (inclusiv phablets) va fi de peste 50% din numarul de dispozitive si conexiuni la nivel mondial (6,2 miliarde) – de la 3,6 miliarde in 2016.

Inmultirea aplicatiilor mobile si raspandirea conexiunilor mobile stimuleaza dezvoltarea 4G, care va fi urmata in curand de 5G. Cisco si alti experti din industrie anticipeaza implementari de retele 5G la scara larga, incepand din 2020. Operatorii mobili vor avea nevoie de viteza, latenta scazuta si o provizionarea dinamica pe care retelele 5G o vor aduce pentru a raspunde cerintelor abonatilor, dar si noilor tendinte din domeniul serviciilor pe zona business, rezidentiala si mobila. Cisco estimeaza ca traficul in retelele 5G va reprezenta 1,5% din traficul total de date mobile pana in 2021. Totodata conexiunile 5G vor genera de 4,7 ori mai mult trafic decat o conexiune medie 4G si de 10,7 ori mai mult trafic decat o conexiune medie 3G.

„Odata cu amploarea pe care o capata IoT, continutul video live pe mobil, aplicatiile de realitate augmentata si realitate virtuala si experientele inovatoare pentru utilizatorii individuali si de business, tehnologia 5G va avea o relevanta tot mai mare nu doar pentru mobilitate, ci si in ansamblu”, a declarat Doug Webster, vice-presedinte Service Provider Marketing. „In consecinta, transformari arhitecturale ample, care implica programabilitate si automatizare vor fi de asemenea necesare pentru a sustine capabilitatile pe care le ofera tehnologia 5G si pentru a adresa nu doar cerintele actuale, ci si posibilitatile extinse care se intrevad la orizont.”

Principalele prognoze asupra traficului mobil de date si a tendintelor:

1 Cresterea traficului global de date mobile in centrele de date

Pana in 2021, traficul global de date pe dispozitive mobile va ajunge la 49 exabytes pe luna sau 587 exabytes anual).

Rata anuala estimata de 587 exabytes trafic de date mobile pana in 2021 inseamna: de 122 de ori mai mult decat traficul de date mobile generat la nivel mondial, in urma cu doar 10 ani.

131 de trilioane de imagini (de exemplu MMS)

2. Crestere a continutului video live pe mobil

Continutul video pe mobil va creste de 8,7 ori in perioada 2016-2020 si va inregistra cel mai mare avans din categoria aplicatiilor mobile. Continutul video pe mobil va reprezenta 78% din traficul mobil total pana in 2021.

Continutul video live pe mobil va creste de 39 de ori in perioada 2016-2021 si va reprezenta 5% din traficul total de continut video pe mobil pana in 2021.

3. Crestere pe segmentul Realitate Virtuala (VR) si Realitate augmentata

Aplicatii precum realitatea virtuala (VR) contribuie la adoptarea unor dispozitive purtabile precum castile. Numarul de casti VR este estimat sa creasca de la 18 milioane in 2016 pana la aproximativ 100 de milioane pana in 2021 – o crestere de cinci ori.

La nivel global, traficul VR va creste de 11 ori, de la 13,3 petabytes/luna in 2016, pana la 140 petabytes/luna in 2021.

La nivel global, traficul AR va creste de 7 ori in perioada 2016-2021, de la 3 petabytes/luna in 2016, la 21 petabytes/luna in 2021.

4. Dispozitivele purtabile conectate contribuie la cresterea M2M

Cisco estimeaza ca numarul de dispozitive purtabile va ajunge la nivel global la 929 de milioane, in crestere de aproape trei ori, de la 325 de milioane in 2016.

La nivel global, numarul de dispozitive purtabile cu conexiuni celulare integrate va ajunge la 69 de milioane pana in 2021 – de la 11 milioane in 2016.

5. Trafic de date mobile descarcat prin retele Wi-Fi

In 2016, 60% din traficul total de date mobile a fost descarcat; pana in 2021, 63% din traficul total de date mobile va fi descarcat.

In 2016, traficul lunar transferat (10,7 EB) a depasit traficul lunar mobil/celular (7,2 EB).

La nivel global, numarul de hotspoturi publice Wi-Fi (inclusiv cele de acasa) vor creste de sase ori din 2016 (94 milioane) pana in 2021 (541,6 milioane).

Traficul Wi-Fi atat de pe dispozitive mobile, cat si de pe dispozitive exclusiv Wi-Fi vor reprezenta aproape jumatate (49%) din traficul total IP pana in 2020, fata de 42% in 2015.

6. Cresterea traficului de date mobile regionale (2016-2021)

Europa Centrala si de Est va inregistra o crestere de 6 ori mai mare

(2016: 11,1 exabytes/an; 2021: 63,0 exabytes/an)

Europa de Vest va inregistra o crestere de 6 ori mai mare

(2016: 8,8 exabytes/an; 2021: 50,3 exabytes/an)

Orientul Mijlociu si Africa vor inregistra o crestere de 12 ori mai mare

(2016: 7,3 exabytes/an; 2021: 88,4 exabytes/an)

Asia-Pacific va inregistra o crestere de 7 ori mai mare

(2016: 37,3 exabytes/an; 2021: 274,2 exabytes/an)

America Latina va inregistra o crestere de 6 ori mai mare

(2016: 5,4 exabytes/an; 2021: 34,8 exabytes/an)

America de Nord va inregistra o crestere de 5 ori mai mare

(2016: 16,9 exabytes/an; 2021: 76,8 exabytes/an)

Estimari de crestere a traficului pe internet in Europa Centrala si de Est (inclusiv Polonia si Rusia):

- traficul de date mobile va creste de 6 ori in perioada 2016-2021. Aceasta crestere este de doua ori mai rapida decat cresterea traficului IP fix.

- utilizatori mobili: in 2016, 81% din populatia regiunii a utilizat telefonia mobila, in 2021 acest procent va fi de 83%.

- continut video pe mobil: continutul video va reprezenta 79% din traficul de date mobile la nivel regional in 2021, comparativ cu 60% in 2016.

- pana in 2021, smartphone-urile vor contribui la 85% din totalul traficului mobil (fata de 77% in 2016).

- traficul 4G va creste de 11 ori in perioada 2016-2021 si va reprezenta 87% din traficul mobil total din ECE in 2021, comparativ cu 46,5% in 2016.

- aplicatiile cloud vor reprezenta 92% din traficul de date mobile in 2021, comparativ cu 85% la sfarsitul anului 2016.

- traficul M2M va creste de 16 ori fata de aceeasi perioada si va reprezenta 4% din traficul de date mobile in regiune in 2021.

Pana in 2021, vor exista 55,6 milioane de dispozitive purtabile, dintre care 4,2 milioane vor avea conexiuni celulare integrate (cu o rata anuala compusa de crestere de 26% si, respectiv, 54%).