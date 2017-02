Cresterea s-a datorat in special noilor implementari de ERP Microsoft Dynamics NAV, dar si incheierii unui numar crescut de contracte de asistenta privind actualizarile, mentenanta tehnica si suportul implementarilor anterioare. De altfel, numarul clientilor a crescut cu 50% fata de 2016, o crestere care confirma recunoasterea calitatii si stabilitatii serviciilor oferite de catre companie.

”Anul 2016 a fost anul in care a devenit pregnanta tendinta de adoptie a modelului de utilizare a software-ului in cloud. Majoritatea clientilor noi a preferat inchirierea accesului la sisteme instalate in cloud, in locul cumpararii de licente si servere. Estimam ca tendinta se va amplifica in anul 2017 si tot mai multe firme vor putea avea acces la sisteme de tip ERP, fiindca modelul de cloud scade investitiile initiale si faciliteaza decizia de modernizare a vechilor sisteme informatice”, declara Genovel Iovu, general manager Kepler Management Systems.

In portofoliul de clienti al companiei se afla acum pe lânga companiile românesti si multe companii din strainatate, Kepler Management Systems fiind in anul trecut unul dintre partenerii locali Microsoft preferati de companiile multinationale care au implementat sisteme Dynamics NAV la filialele in România. Kepler Management Systems a devenit in 2016 partener PIPOL, cea mai puternica retea internationala de implementatori de Dynamics NAV, care abordeaza proiecte internationale pentru companii cu prezente in mai multe tari.

Pentru anul 2017 ne asteptam la o crestere a investitiilor in instrumente care sa ajute in planificarea, urmarirea si controlul activitatilor intreprinderilor. Oferta Kepler Management Systems se adreseaza tuturor companiilor care cauta sa-si modernizeze sistemele informatice, integrând cele mai noi solutii Microsoft pentru gestiunea afacerilor: sistemul ERP Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics 365 (CRM), platforme de Business Intelligence, serviciile cloud Microsoft Azure, dar si instrumente de productivitate individuala precum Office 365.