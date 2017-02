De la un manager de activitati la un program care sa iti gestioneze parolele sau o platforma de comunicare eficienta, toate acestea iti pot imbunatati productivitatea si te vor ajuta sa iti gestionezi cat mai bine afacerea. Va prezentam mai jos 5 aplicatii care te vor ajuta sa fii mai aproape de afacerea ta, conform business.com.

Aplicatii eficiente pentru antreprenori

Google Calendar

Google Calendar va ajuta sa va gestionati cat mai bine timpul in cazul in care aveti mai multi clienti, task-uri sau proiecte carora sa le tineti evidenta. Va puteti crea programul de lucru, intalnirile si sa setati anumite mementouri. Notificarile pot fi primite pe orice dispozitiv care are sincronizat contul vostru Google.

Asana

Asana este o modalitate foarte buna pentru eficientizarea managementului de proiect. Aplicatia iti permite comunicarea cu usurinta pe o platforma centrala, fiind ideala pentru echipe de lucru care se afla la distanta. Aplicatia te lasa sa iti creezi proiecte si liste cu task-uri pe care le poti prioritiza, eliminand trimiterea continua a mailurilor.

Dropbox

Utilizarea aplicatiei Dropbox te poate ajuta sa iti administrezi fisierele de pe mai multe dispozitive. Le poti incarca pe dropbox de pe laptop si le poti accesa de pe orice alt dispozitiv. De asemenea, poti sa imparti folderele si cu colegii de echipa si sa incarci diferite fisiere la care sa aiba si ei acces. Poti folosi aceasta aplicatie pentru a munci mai eficient si pentru a-ti arhiva fisiere de care vei avea nevoie mai tarziu.

Lastpass

Parolele iti pot crea batai de cap, mai ales atunci cand ai prea multe si exista situatii in care ajungi sa le incurci. Poti folosi Lastpass pentru a iti securiza parolele pentru multiple site-uri pe care le accesezi de pe dispozitivul tau. Aplicatia iti ofera posibilitarea de a le da acces si colegilor de echipa la site-urile la care tu esti conectat, fara a-ti vedea datele de autentificare.

Slack

Slack este o aplicatie foarte buna pentru comunicarea interna. Poti comunica individual cu membrii echipei tale sau poti crea grupuri de discutii unde pot fi distribuite informatii. De asemenea exista posibilitatea de integrare a mai multor aplicatii de marketing in cadrul acestei aplicatii.

Sursa foto: Andrey Burmakin / Shutterstock.com