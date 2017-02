Producatorul de jucarii Spiral Toys, care a scos pe piata o linie de plusuri care se conecteaza la Internet, a anunat ca a fost victima unei brese in securitate. Ca urmare, mai mult de 2 milioane de voci ale copiilor si parintilor, dar si adrese de mail si parole au fost sustrase.

Per total, 800.000 de conturi au fost compromise in perioada 25 decembrie – 8 ianuarie.

Jucariile CloudPets inregistreaza si ruleaza mesaje vocale pe care parintii si copiii le pot trimite pe Internet. Baza de date MongoDB a 821.296 de conturi a fost stocata de compania romaneasca mReady, cu care se pare ca Spiral Toys are contract, scrie ArsTechnica.

Specialistii spun ca in cel putin patru situatii, oamenii au incercat sa avertizeze Spiral Toys in privinta bresei de securitate. Mai mult, infractorii au lasat baza de date online, astfel incat este greu de inchipui ca ownerii jucariilor de plus, sau ai companiei romanesti mReady, nu cunosteau problema.

Totodata, CloudPets are una dintre politicile cele mai relaxate de parolare permitand, de exemplu, o parola formata dintr-o singura litera. De exemplu, parola “a”.