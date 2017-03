Veniturile grupului Telekom Romania, care reuneste fostele companii Romtelecom si Cosmote, au crescut cu doar 0,1% in 2016, de la 984 de milioane de euro in 2015 la 985 de milioane de euro, potrivit datelor publicate joi de actionarul majoritar indirect, grupul german Deutsche Telekom.

Profitul operational, calculat inainte de dobanzi, taxe, depreciere si amortizare (EBITDA) a scazut cu 14,6%, de la 205 de milioane de euro in urma cu un an la 175 de milioane de euro. Pe segmentul de telefonie fixa, numarul de linii a coborat cu 5,8%%, la 1,96 milioane, in timp ce numarul abonatilor serviciilor mobile s-a redus cu 4,5%, la 5,72 milioane.

In cazul serviciilor broadband, numarul de linii a crescut anul trecut cu 0,7%, la 1,19 milioane. In trimestrul patru, veniturile Telekom Romania au urcat cu 1,5%, de la 263 milioane euro in intervalul similar al anului 2015, la 267 milioane de euro, anunta News.ro.

Profitul EBITDA a scazut in trimestrul patru cu 13,2%, de la 53 milioane de euro in aceeasu perioada a anului anterior la 46 milioane de euro. Actionarul majoritar al Telekom Romania Communications este grupul elen OTE, prin OTE International, cu o detinere de 54,01%. Statul roman are in proprietate 44.99% din actiuni.

Operatorul de telefonie fixa detine un pachet de actiuni reprezentand 30% din capitalul social al fostului Cosmote, restul titlurilor revenind OTE, prin Cosmote Mobile Communications. Cel mai mare actionar al OTE este grupul Deutsche Telekom, cu o participatie de 40%.