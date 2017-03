Shamoon este unul dintre cei mai distrugatori virusi, un malware de spionaj capabil sa stearga fisierele din orice computer infectat dupa ce le-a trimis catre cei care se afla in spatele atacului. StoneDrill a fost gasit intamplator, in timp ce expertii Kaspersky analizau mostre de Shamoon 2.0, si e un malware similar.

In 2012, programul malware Shamoon (cunoscut si ca Disttrack) a facut mare valva dupa distrugerea a aproximativ 35.000 de computere dintr-o companie de petrol si gaze din Orientul Mijlociu. Acest atac devastator a pus 10% din petrolul furnizat la nivel mondial in pericol. Incidentul a fost, insa, unic si dupa aceea nu s-a mai auzit nimic despre acest “actor” din zona amenintarilor. Totusi, la sfarsitul anului 2016, el a revenit sub forma Shamoon 2.0 – o campanie malware mult mai extinsa, care foloseste o versiune actualizata a programului din 2012.

