Un incubator intern al celor de la Google, numit Area 120, lanseaza o aplicatie care permite utilizatorilor sa urmareasca continutul video in acelasi timp cu prietenii.

Concurenta din ce in ce mai puternica din partea Facebook, pe zona de video, i-a facut pe cei de la Google sa realizeze ca, pe langa cantitatea si calitatea continutului, produsele moderne din aceasta categorie trebuie sa includa si functii sociale, scrie News.ro.

Dincolo de utilitatea oferita utilizatorilor, pentru publisheri acest gen de functii au si rolul de a creste nivelul de viralitate si engagement-ul celor implicati - doua atribute pe care orice site de continut video si le doreste.

Cum YouTube este lipsit de instrumentele sociale moderne, pe care produse precum Facebook sau Snapchat le ofera utilizatorilor sai, Google se afla in cautarea unei modalitati de a introduce, la randul sau, functii care sa atraga publicul tanar. Acesta pare a fi rolul celei mai recente aplicatii lansate de YouTube, Uptime: experimentarea unor functii sociale moderne, dedicate in primul rand tinerilor. Functia principala a aplicatiei este aceea de a permite utilizatorilor sai urmareasca continutul video in acelasi timp cu prietenii.

Utilizatorii care urmaresc simultan un clip video in Uptime pot comenta si isi pot exprima aprecierea prin emoji-uri si printr-un sistem de reactii asemanator cu ceea ce ofera Facebook. Aplicatia va afisa in timp real pozele de profil ale celor care urmaresc un anumit video, precum si emoji-urile folosite de spectatori.

Interfata aplicatiei foloseste culori foarte vii - indicator clar al faptului ca este gandita pentru tineri. Exista o functie de cautare, insa Uptime sufera la capitolul organizare, neavand o sortare pe categorii de continut.

Uptime este disponibila in acest moment doar pe iOS si doar pe baza de invitatie.

Sursa foto: Shutterstock/l i g h t p o e t