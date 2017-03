Dupa postul de 6.000 de cuvinte prin care Mark Zuckerberg anunta directiile viitoare ale companiei sale, Facebook face un pas in zona politico-sociala si lanseaza un instrument prin care incearca sa faciliteze utilizatorilor sai contactarea reprezentantilor politici, potrivit News.ro.

Noua facilitate le va permite utilizatorilor sa-si gaseasca si sa-si contacteze atat reprezentantii de la nivel central, cat si pe cei locali. In dreptul fiecarui reprezentant exista doua optiuni: Follow, pentru a urmari postarile viitoare si Contact, pentru a-i scrie oficialului vizat.

Cei prea putin interesanti de politica si administratie vor putea afla rapid prin intermediul noii facilitati Facebook cine sunt oficialii care ii reprezinta.

Pentru a avea acces la Town Hall, utilizatorii care nu si-au completat adresa in cadrul profilului personal vor fi nevoiti sa o faca acum. Doar pe baza acesteia Facebook va putea afisa lista reprezentantilor oficiali.

Accesibila din aglomeratul meniu More al aplicatiei, Town Hall, ca mai toate optiunile noi, pare sa fie disponibila in acest moment doar in Statele Unite, fara a se sti cand va fi lansata si in alte regiuni ale lumii.

Sursa foto: Shutterstock/ Twin Design