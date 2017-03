In 2017, companiile din Europa Centrala si de Est vor investi aproape 22 de miliarde de dolari in transformarea digitala, cifra care se va tripla pana in 2020, sub presiunea concurentei tot mai mari pe piata, dar si a nevoii de a creste eficienta operationala, de a optimiza forta de munca, concomitent cu imbunatatirea relatiilor cu clientii.

Cea mai mare pondere a investitiilor va fi directionata catre servicii IT, conectivitate si dezvoltarea de aplicatii pentru eficientizarea operationala, dar pentru dezvoltarea unei oferte de produse si servicii individualizate pentru clienti. Conform unui studiu IDC, aproape 40% dintre companii au inceput deja sau au in plan o strategie de transformare digitala. La nivel global, digitalizarea va genera anul acesta investitii de 1.200 de miliarde de dolari si va ajunge la 2.200 miliarde de dolari pana in 2019.

”Suntem in plin proces de transformare digitala, o schimbare fundamentala si la scara larga a societatii, determinata de aparitia a noi tehnologii si servicii denumite de catre IDC “A Treia Platforma”. Ne asteptam astfel ca in urmatorii doi-trei ani sa vedem nu doar initiative punctuale de digitalizare in companii, ci strategii de business construite in jurul digitalizarii. IDC se asteapta de altfel ca pana la sfarsitul acestui an 2/3 dintre directorii executivi din companiile incluse in Global 2000 sa aiba in centrul strategiei lor procesul de transformare digitala”, a declarat Alina Georgescu, Country Manager IDC Romania.

IDC defineste transformarea digitala ca pe un proces continuu prin care organizatiile inoveaza sau se adapteaza la schimbarile majore din piata.

Pentru atingerea nivelului operational impus de transformarea digitala, e necesara cooperarea in cadrul companiei intre echipele de dezvoltare, operatiuni si business. Un astfel de obiectiv e atins prin strategii DevOps care asigura implementarea unui mediu agil, care faciliteaza interactiunea intre diverse departamente din companie si care asigura integrarea operatiunilor de business si IT la toate nivelurile de management (de la CEO, CIO, responsabili Line of Business, dar si echipele de dezvoltare, operatiuni IT sau securitate). In acelasi timp, IDC anticipeaza esecul a 50% dintre initiativele globale de transformare digitala din cauza unei experiente incomplete si necorelate intre departamentele organizatiei. In acest context, rolul unui CIO se transforma intr-unul de vector al schimbarii, avand in acelasi timp presiunea pastrarii confidentialitatii si securitatii informatiilor, in zone ce imbina tehnologia, persoanele, procesele, cultura organizationala si perceptia subiectiva a utilizatorilor. Totodata, 1 din 4 companii chestionate de IDC isi propune pentru acest an imbunatatirea interactiunii cu clientii prin oferirea unei experiente integrate.

”Cu cat ne apropiem de 2020, creste si ritmul inovatiei. IDC previzioneaza ca, la nivel global, in urmatorii trei ani, doua treimi din cheltuielile noi legate de infrastructura si software IT vor merge catre solutii cloud. Totodata adoptia tot mai mare de dispozitive mobile ne da o dimensiune a amplorii pe care transformarea digitala o va avea in toate industriile si la toate nivelele societatii”, a mai adaugat Alina Georgescu.