In 2016 am asistat pentru prima data la "Mobile Moment" pe piata de travel, conform MoLoSo, agentie digitala care ofera servicii de marketing online. Acest lucru inseamna ca numarul de cautari de pe dispozitivele mobile l-a depasit pe cel de cautari de pe Desktop.

"In 2016, 48% dintre cautari au fost realizate de pe mobil, in timp ce 47% au fost realizate de pe Desktop. Companiile de turism, si nu numai, trebuie sa regandeasca strategiile de marketing astfel incat sa fie “mobile first”, deoarece volumul de cautari de pe desktop este in scadere”, a declarat Daniel Slavenie, Managing Partner Moloso.

Desi rata de conversie, in continuare, este mai mare pe desktop, o strategie corecta de marketing implica o concentrare mai mare in campaniile de mobil. 54% din utilizatorii care au achizitionat pachete turistice (leisure) au declarat ca functionalitatea greoaie si experienta acestora pe versiunea mobila a site-ului au fost motivul principal pentru care acestia au finalizat achizitia pe desktop.

”In cel mai scurt timp mobilul va ajunge pilonul central in planificarea si achizitia unei vacante. Acest lucru va aduce o schimbare in comportamentul si asteptarile consumatorilor.”, continua reprezentantul Moloso.

Pe subverticala de pensiuni (bed&breakfast), volumul de cautari in tot anul 2016 a inregistrat o crestere de 45.64%, inca o dovada ca romanii prefera destinatiile interne.

”Cautarile de pe Mobil pentru subverticala pensiuni au crescut anul trecut cu 85% in 2016 fata de 2015. Din totalul cautarilor pe nisa de pensiuni, 53% au fost realizate de pe mobil. In primele saptamani din 2017 am inregistrat o crestere a cautarilor cu 100% si preconizam ca pe tot anul vom avea o crestere de 65%”, a mentionat Daniel Slavenie.

Research Online, Purchase Offline

Desi in general interesul pentru vacante e crescut in mediul online, in continuare romanii aplica principiul ROPO – Research Online, Purchase Offline.

”Un procent semnificativ de 35% dintre acestia fac achizitia de vacante la sediul agentiei, in conditiile in care 97% din consumatori fac research-ul online " declara Catalin Macovei, managing pPartner MoLoSo.

Fie ca esti un hotel, o companie aeriana, agentie de turism sau agregator campaniile de marketing trebuie sa fie focusate, pe ce Google numeste "micro-moments".

Destinatii externe preferate

”Daca ne referim la destinatii, cea mai cautata este Grecia, volumul de cautari fiind in crestere cu 200% in 2016 fata de 2015. Au mai fost inregistrate cresteri pentru Cipru si destinatiile din Spania – Mallorca, Tenerife, Gran Canaria sau Costa Brava. Insa am observat o scadere cu 30% la inceputul acestui an in Turcia, cel mai probabil pe fondul situatiei tensionate din tara”, a mentionat Catalin Macovei, managing partner Moloso.