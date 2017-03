Tinerii care intra voluntar in jocul "Balena Albastra", cauta o ”balena” care sa ii ghideze pe parcursul a 50 de zile de joc, si trebuie sa duca la bun sfarsit provocari care de care mai diverse. Intrarea in joc are o singura iesire, sinuciderea; in caz contrar, ”jucatorii” primesc amenintari diverse.

Sursa foto: Playtech.ro