Mai multe branduri majore, inclusiv agentia media Havas, grupul BBC, banca HSBC, grupul de asigurari Lloyds, grupul de produse cosmetice L’Oreal si constructorul de automobile Audi, si-au retras reclamele de pe Google si YouTube. Alte companii, precum grupul Sky, analizeaza, de asemenea, aceasta posibilitate, potrivit News.ro.

Potrivit BBC, si alte companii, precum McDonald's, The Guardian si Channel 4, si-au suspendat deja reclamele, atat pe motorul de cautare Google, cat si pe YouTube.

Guvernul britanic si-a stopat, de asemenea, cheltuielile asociate cu publicitatea pe YouTube - parte a unui buget anual de 60 de milioane de lire sterline aferent publicitatii digitale -, pana cand aceasta problema va fi reglata.

Un purtator de cuvant al companiei Marks & Spencer a declarat: ”Pentru a asigura siguranta brandului nostru, am decis sa ne suspendam activitatea pe platformele Google pana cand problema va fi remediata”.

Vineri, agentia media Havas a dezvaluit ca grupul american Google ”nu a putut sa ofere asigurari specifice prin care sa garanteze faptul ca videoclipurile si continuturile afisate sunt clasificate (ca fiind acceptabile) fie suficient de rapid, fie prin atasarea unor filtre corectoare” si ca isi ”ingheata” activitatea pe platformele Google pana cand grupul american va gasi o solutie convenabila.

Google a prezentat deja scuze publice pentru aceasta problema, raportata initial in The Times, din cauza careia reclame pentru Home Office, BBC si Transport for London au fost afisate langa videoclipuri care incita la ura si homofobie.

Google a spus ca isi va modifica atat tehnologia, cat si politicile de continut, pentru a oferi advertiserilor un control mai mare pe platformele sale. In prezent, compania permite semnalarea unor continuturi controversate, care sunt analizate ulterior. Google primeste aproximativ 200.000 de astfel de semnalari pe zi.

Compania americana a precizat faptul ca 98% din totalul continuturilor semnalate sunt analizate intr-un interval de 24 de ore.

Potrivit BBC, o reclama care este difuzata alaturi de un videoclip pe YouTube aduce producatorului ei suma de 6 lire sterline pentru fiecare 1.000 de clickuri pe care le genereaza, ceea ce inseamna ca marile branduri ale lumii ar fi contribuit - fara intentie - cu sume importante la obtinerea unor sume importante de catre organizatiile extremiste.