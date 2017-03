Romanii vor fi dispusi si in acest an sa cheltuiasca cu 10-20% mai mult pentru un smartphone nou, dar au si exigente mai mari, in contextul in care producatorii vor continua tot mai des sa aduca imbunatatiri ale dispozitivelor si in acest an, precum efecte DSLR, zoom optic si autonomie sporita, a declarat, pentru News.ro , directorul general al Visual Fan, compania care detine brandul autohton de smartphone-uri si tablete Allview, Lucian Peticila.

Romanii au cheltuit anul trecut 823 de milioane de euro pe telefoane mobile, acest segment fiind cel mai mare din cadrul sectorului bunurilor de folosinta indelungata analizat in raportul GfK Temax.

Romanii sunt dispusi si in acest an sa cheltuie mai mult pentru aceste dispozitive mobile, in conditiile in care producatorii vor continua sa aduca cele mai noi tehnologii existente pe piata, considera reprezentantii Allview.

”Am constat de la un an la altul ca romanii isi indreapta atentia spre telefoane cu performante sporite, fiind dispusi sa chetuiasca mai mult cu aproximativ 10-20% fata de telefonul detinut anterior. Ne asteptam asadar la cresteri in gamele noastre medii si premium”, a spus Lucian Peticila, pentru News.ro.

In alegerea unui smartphone, cei mai multi clienti vor un produs performant si cu un design placut, dar sunt atenti si la raportul dintre calitate si pret. In acest context, lupta dintre competitorii care activeaza in domeniul tehnologiei va deveni mai apriga in 2017.

”Cu siguranta va fi un an in care tehnologiile noi vor incerca sa castige tot mai mult teren in stilul de viata al utilizatorilor. In ceea ce priveste smartphone-urile, tendinta definitorie se axeaza pe dezvoltarea performantelor camerelor, unde vom vedea tot mai des efecte DSLR si chiar zoom optic, precum si pe autonomia sporita a dispozitivelor”, a afirmat directorul general al Visual Fan.

Chiar daca in ceea ce priveste piata telefoanelor inteligente nu asteapta salturi spectaculoase in acest an, Allview estimeaza pentru 2017 o crestere cu 10% a cifrei de afaceri, ca urmare a consolidarii cotei de piata pe acest segment.

In 2016, Allview a vandut peste un million si jumatate de dispozitive, iar cele mai multe dintre acestea au fost smartphone-uri. Compania a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 60 milioane euro, iar pentru acest estimarea este de 66 milioane euro.

Totodata, compania vrea sa-si diversifice produsele in zona smart home (dispozitive inteligente pentru casa).

”In plus, ne dorim sa ne diversificam tot mai mult produsele in zona smart home, unde suntem in discutii cu mai multi dezvoltatori de proiecte rezidentiale si cu retaileri specializati in amenajari interioare. Este o nisa pe care noi activam de la sfarsitul anului trecut si previzionam o dezvoltare impresionanta in viitorul apropiat, pentru ca nevoia de automatizare este urmatorul pas spre cresterea confortului si sigurantei unei locuinte”, a declarat Peticila.

Allview estimeaza si cresteri pe pietele externe, unde au fost realizate investitii in ultimii ani. In prezent, Allview are o cota de piata estimata la 10%, din punctul de vedere al numarului de unitati comercializate, potrivit directorului general.

Sursa foto: Dreamstime.com