Majoritatea specificatiilor raman asemanatoare, noul iPad avand un ecran de 9,7 inch cu o rezolutie de 2048 x 1536 pixeli. Din dotare nu lipseste sistemul Touch ID pentru securizarea accesului pe baza de amprenta, potrivit News.ro.

Marea schimbare are loc la nivelul procesorului. Daca iPad Air 2 folosea un procesor A8X, iPad-ul tocmai lansat face un pas mai departe si apeleaza la versiunea A9. Cel mai puternic procesor Apple la ora actuala este A9X, care se regaseste pe iPad Pro.

Noua tableta a celor de la Apple este si ceva mai groasa decat cea din generatia anterioara - 7,5 mm, fata de 6,1 mm. Dar asta pentru ca Apple a optat pentru o baterie mai mare (32.4 Wh, fata de 27.62 Wh la iPad Air 2), ceea ce ar trebui sa reprezinte o decizie-pilda pentru toti producatorii de gadgeturi.

Noul iPad vine la doar o luna dupa ce Samsung a prezentat tableta Tab S3. Insa, daca Tab S3 va costa 600 de dolari, oferta Apple este si mai interesanta. Versiunea de 32 GB cu WiFi va costa 329 de dolari, iar cea de 128 GB ajunge la 429 de dolari.

Noua tableta Apple va fi lansata pe 24 martie in 21 tari. Romania nu face parte din tarile aflate in primul val al lansarii, cel mai probabil in tara noastra urmand sa ajunga in luna aprilie.

Apple are, la acest moment, patru tablete in portofoliu. Alaturi de noul iPad, compania mai comercializeaza iPad Mini 4 si doua versiune de iPad Pro, de 9,7 inch respectiv 12,9 inch.

