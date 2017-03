Apple va lansa in luna aprilie o noua aplicatie video numita Clips, care este un nou pas catre implicarea totala in lumea mesageriei, unde baza uriasa de utilizatori de iPhone-uri o poate ajuta sa concureze cu serviciul Snapchat al Snap si Messenger-ul Facebook, transmite Reuters.

Clips, care va fi disponibil in magazinul App Store al Apple in aprilie, permite clientilor sa preia video-uri si sa adauge capturi animate si titluri, completate cu simbolori emoji. Aplicatia mai permite lipirea mai multor video-uri si adaugarea de filtre, potrivit News.ro.

Functiile sunt asemanatoare cu cele ale aplicatiei Stories a Snap. Prin intermediul Stories, utilizatorii Snap pun la un loc fotografii si video-uri pe care le pot apoi posta in mesajele lor.

Aplicatia Clips a Apple permite utilizatorilor sa posteze filmulete pe Instagram, Facebook, YouTube, Vimeo si altele. Dar daca le vor posta pe propriul serviciu de mesagerie, Apple va recomanda cui sa dea share, in functie de ce prieteni sunt in filmele respective si persoanele cu care au contacte recente, tipul de functii de socializare la care exceleaza Facebook.

Apple are un numar urias de utilizatori ai Messages, aplicatia de mesagerie inclusa in softul iOS 10 al iPhone-urilor. Compania nu divulga numarul de utilizatori ai aplicatiei, ci doar faptul ca exista peste 1 miliard de dispozitive cu sistemul iOS, dintre care 79% cu versiunea iOS 10.

Potrivit Apple, Messages este cea mai utilizata aplicatie de pe dispozitivele cu sistemul iOS, fiind posibil ca pana la 800 de milioane de utilizatori sa foloseasca platforma de mesagerie.

Snap, in schimb, are 161 de milioane de utilizatori activi zilnici.

Clip va fi separata, tehnic, de Messages, dar este legata strans de aceasta, pentru capacitatea de a partaja video-urile de pe Clips cu alti utilizatori ai Apple.

Facebook are peste 1 miliard de utilizatori atat pentru Messenger, care a fost separata de serviciul principal al Facebook in 2014, cat si pentru WhatsApp, care a fost cumparata in acelasi an pentru 19 miliarde de dolari.

Google, parte a grupului Alphabet, si Microsoft au incercat la randul lor sa intre pe acest segment. Google are peste sase aplicatii de mesagerie, inclusiv cea mai recenta, Allo. Microsoft a incercat sa integreze serviciul de chat in aplicatia Skype, iar LinkedIn, detinuta de Microsoft, este un instrument popular pentru notele de afaceri.

Gigantii tehnologiei sunt obsedati de mesagerie pentru ca acolo se indreapta utilizatorii, potrivit firmei de cercetare a pietei Gartnet.

In perioada 2015-2016, procentajul de detinatori de smartphone-uri din SUA si Marea Britanie care au folosit aplicatii de socializare a scazut de la 85% la 83%, dar aplicatiile de mesagerie au urcat de la 68% la 71%, tendinta care va continua, anticipeaza Gartner.

Sursa foto: Lester Balajadia