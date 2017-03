Evenimentul la care facem referire a avut loc in octombrie 2015, cand un student din Cluj, care locuia in Complexul Marasti, a simtit ca are spirit antreprenorial si a decis sa posteze un anunt de vanzare pe grupul de Facebook al caminului. Studentul nu vindea mare lucru, cel putin la momentul respectiv, avand un anunt pentru o portie de cartofi prajiti, care costau 2,5 lei. Am vazut ceva portii de cartofi prajiti facute in camin, iar cei din imagine arata superb, avand in vedere conditiile date, in general. Meritau banii.

Sursa foto: Playtech.ro