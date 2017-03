Alexander Korznikov este un cercetator in domeniul securitatii si a reusit sa descopere o metoda de spargere a unui cont de Windows in doar un minut. Kevin Beaumont, un alt cercetator in acelasi domeniu, confirma ca un asemenea atac este posibil in toate versiunile de Windows.

Conform acestuia, atacul necesita acces fizic la calculatorul tinta, dar poate fi efectuat si printr-o sesiune la distanta. Pentru ca atacul sa functioneze, utilizatorul-tinta trebuie sa fie logat pe cont.

Citeste articolul integral pe Playtech.ro

Sursa foto: Playtech.ro