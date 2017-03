Internetul lucrurilor transforma modul in care interactioneaza oamenii, companiile si guvernele, iar in urmatorii cinci ani investitiile legate de acest domeniu vor totaliza aproape 5.000 de miliarde de dolari la nivel mondial, potrivit unui studiu realizat de Business Insider.

Potrivit cercetarii, proliferarea dispozitivelor conectate si cresterea masiva a datelor au declansat o revolutie analitica, scrie News.ro.

Pentru a dobandi o imagine a acestei tendinte, BI Intelligence a studiat impactul Internetului lucrurilor prin intervievarea a peste 500 de directori de companii din diverse sectoare, intre care industria prelucratoare, tehnologie si finante.

In urma sondajului, BI Intelligence estimeaza ca in 2021 in lume vor exista un total de 22,5 miliarde de dispozitive conectate la Internetul lucrurilor, in crestere de la 6,6 miliarde in 2016.

In intervalul 2016-2021, vor avea loc investitii cumulate in valoare de 4.800 de miliarde de dolari legate de Internetul lucrurilor.

BI Intelligence a evaluat piata Internetului lucrurilor in functie de dispozitivele instalate si investitiile care vor avea loc pana in 2021. Studiul a analizat importanta furnizorilor de Internet al lucrurilor, dificultatile intampinate de acestia si ce fac cu datele pe care le conecteaza.

De asemenea, BI Intelligence a analizat oportunitatile, dificultatile si barierele din calea adoptarii in masa a dispozitivelor conectate la Internet de catre populatie, guverne si companii.

