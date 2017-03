“Eu si cofondatorul meu Alex Mares ne cunoastem de mai bine de 10 ani. Am activat in zona muzicii electronice. Alex era chiar DJ si organiza evenimente, iar eu eram doar pasionat. Ne-am cunoscut la unul din evenimente si am ramas prieteni. Am revenit in 2014 la el, cand i-am cerut sa ma ajute cu un proiect. Cam asa ne-am cunoscut. Proiectul era o faza incipienta a Ebriza. Am venit la el cu un proiect de magazin online. Dupa lungi cautari in Bucuresti si alte orase, am ajuns si la Mares. Alex s-a oferit sa construiasca aceasta platforma, doar ca din anul 2015, el avand un background in zona de POS-uri, am deviat putin subiectul si ne-am gandit ca trebuie sa-l ducem in zona de Cloud POS. Exista in alte state si il voiam in Romania”, a spus Cristian Dinescu la Ziua Zero.

Cum a pornit Ebriza

Alex s-a apucat dedicat de constructia arhitecturii platformei la inceputul lui 2015. Firma a fost creata in august 2015 si cu o luna inainte a avut primii clienti care au testat solutia.

“Ebriza e un software de gestiune si de POS, ca punct de vanzare, acea parte de marcaj. Oferim o interfata de lucru pentru a emite acel bon fiscal in alte conditii. Majoritatea comerciantilor au o casa de marcat banala, fara rapoarte, fara gestiune stocuri, totul e manual. Datele pe care ar trebui sa le foloseasca nu exista. Nu e o solutie care se instaleaza, ci se acceseaza. Clientul isi face un cont de companie si in acel cont de companie poate sa introduca date si sa faca partea de marcaj, sa emita bonul fiscal. E diferit, folosim un serviciu de tip software as a service, compania are un utilizator si parola si are totul la dispozitie”, a explicat Cristian Dinescu.

Ebriza poate fi folosit in 24 de ore

“Avem 100 de prospecti, dar rulam live cu peste 20 de clienti, din mai multe zone, in special din zona Horeca, dar si din micul retail, acolo ne adresam - magazine alimentare, shop-uri si market-uri. In 2017 vrem sa depasim 500 de clienti din Horeca, retail si servicii. E un obiectiv pe care putem sa-l atingem usor. Avem toate avantajele sa facem asta. Solutia e usor adaptabila international. In 2018 vrem sa iesim cu produsul in afara, pe piete asemanatoare din punct de vedere fiscal cu Romania”, a explicat Dinescu planurile pentru urmatoarea perioada.

“Cred ca cel mai important e sa spunem ca orice client isi doreste sa aiba date si informatii in timp real despre compania lui. Oricand poate accesa cu toate activitatile din compania lui, ca sunt stocuri, ca poate urmari comenzile. Clientul nostru poate sa urmareasca totul in timp real. Proprietarul poate urmari in timp real, de pe orice device, cum merge activitatea. Oricand se poate conecta la acest terminal si interactioneaza cu datele sale”, a mai spus antreprenorul.

“Avem si un marketplace de solutii fizice de fiscalizare. Ebriza marketplace e un proiect menit sa asigure comerciantului Ebriza toate componentele. Orice client cand se apuca de un business nou are nevoie de toate componentele, pana sa ajunga la soft, are nevoie de echipamente, case de marcat, fiscalizarea imprimantelor sau servicii conexe, cum ar fi instalari si mentenanta ulterioara. Dupa ce asiguram componentele de hardware si servicii, putem veni cu solutia software. In marketplace clientii isi pot construi singuri Ebriza. Clientul nostru poate sa-si ia un soft de emitere de bonuri fiscale. Ulterior, la acel cont simplu, isi poate adauga fel si fel de aplicatii dezvoltate de noi sau de parteneri din piata. Daca e un client de delivery are nevoie de o aplicatie dedicata. Daca are un cont Ebriza, poate sa-si ataseze si alte aplicatii care comunica intre ele”, a mai explicat Cristian Dinescu.

Investitie de 70.000 de euro

Risky Business, un fond de investitii lansat la Cluj, a decis sa puna 70.000 de euro in Ebriza. “La finalul anului 2015 am inceput o colaborare cu Bogdan Colceriu si am inceput sa schitam cumva partea de imagine a Ebriza. Usor, usor, am ajuns la concluzia ca avem nevoie de investitie, iar din vara anului trecut pana in primavara am negociat cu Risky Business. Noi aveam produsul, stiam unde vrem sa-l ducem. Credem ca, impreuna cu Risky Business, putem duce produsul mai departe”, a spus Dinescu.

