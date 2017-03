Initial, cei de la Samsung au sustinut ca nu au de gand sa reconditioneze smartphone-urile Note 7 retrase de pe piata din cauza problemelor create de baterii. Acum, coreeni anunta ca vor crea un nou telefon pe baza componentelor ce vor fi recuperate din aceste dispozitive, potrivit News.ro.

Pe langa faptul ca Samsung ar putea recupera astfel o parte din pierderea pricinuita de retragerea lui Note 7 de pe piata, la mijloc sunt si considerente ecologice, care nu pot fi ignorate. Unele componente ale smartphone-urilor contin o serie de metale grele pentru a caror recuperare nu exista inca un proces tehnologic eficient de reciclare. Cum aceste metale au un efect daunator pentru mediu, existau preocupari in acest sens cu privire la cele 4,3 milioane de modele de Note 7 retrase. Conferinta Samsung de la Mobile World Congress de anul acesta a fost chiar intrerupta de reprezentantii organizatiei Greenpeace, care au cerut companiei sa anunte public modul in care vor proceda in cazul dispozitivelor Note 7 scoase de pe piata.

Reconditionarea telefoanelor Note 7 va fi un proces compus din trei etape. Mai intai, vor fi salvate componentele care pot fi recuperate (semiconductori, camera foto), apoi, cu ajutorul unor companii specializate, se vor extrage metalele. In fine, se vor dezvolta telefoane in masura in care componentele recuperate vor permite acest lucru.

Compania coreeana urmeaza sa decida ce nume va purta modelul creat din ramasitele lui Note 7 si in ce regiuni ale lumii va fi comercializat acesta.

Sursa foto: I AM NIKOM/Shutterstock.com