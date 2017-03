Google ne ofera saptamanal posibilitatea de a descarca in mod gratuit o aplicatie din Play Store, care in mod normal te costa bani.

Google a lansat fara stire o noua sectiune pentru aplicatia Play Store, care este numita ”Free App of the Week” (Aplicatia gratuita a saptamanii), oferindu-ti, saptamanal, posibilitatea de a descarca gratuit o aplicatie in schimbul careia trebuie sa platesti bani in mod normal. Aceasta initiativa este de laudat. Si, in acest fel, probabil ca va creste numarul de accesari ale platformei.

Sursa foto: Playtech.ro