Cand a lansat Windows 10, Microsoft a promis update-uri majore anulate, asa cum utilizatorii sunt obisnuiti de la sistemele de operare mobile. Noul update va fi insa disponibil chiar la mai putin de un an dupa primul, numit Anniversary Update, potrivit News.ro.

Asta pentru ca, se pare, Microsoft va mai lansa un update important pentru Windows 10 in 2017, cel mai probabil spre finele anului. De altfel, Windows 10 are nevoie de update-uri care, in afara noutatilor, sa repare si destul de numeroasele probleme.

Creators Update aduce imbunatatiri pe partea de creatie grafica, in special in zona 3D, acolo unde Microsoft vine inclusiv cu o noua versiune a aplicatiei Paint, refacute special in acest sens.

Cu aceeasi ocazie, browser-ul Edge va beneficia de un sistem imbunatatit de gestionare a tab-urilor, mai multe extensii si un mod de citire optimizat.

O alta noutate binevenita va fi aplicatia Windows Defender Security Center. Daca pana acum functiile de securitate pe care Microsoft le-a adaugat in Windows de-a lungul ultimilor ani erau raspandite prin diverse programe, acum toate acestea (antivirus, firewall, control parental etc.) vor fi regasite in cadrul Windows Defender Security Center.

Creators Update va deveni disponibil treptat celor peste 400 de milioane de utilizatori de Windows 10 incepand cu 11 aprilie, ceea ce inseamna ca nu toti il vor primi inca din prima zi.