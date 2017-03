Siemens SRL, una dintre principalele companii de tehnologie din Romania, a inregistrat in anul fiscal 2016, incheiat la 30.09.2016, venituri de 160 de milioane de euro, in crestere usoara fata de anul financiar precedent.

Rezultatele obtinute in anul fiscal 2016 au fost in linie cu obiectivele stabilite pentru aceasta perioada si reflecta strategia pe termen lung a companiei, care include trei directii de dezvoltare: automatizari, electrificare, digitalizare. De asemenea, comenzile noi au inregistrat un parcurs ascendent pentru majoritatea liniilor de afaceri: de la domeniul industrial sau cel al transporturilor la sectorul energetic.

Numarul total de angajati ai companiilor Siemens din Romania a crescut la 1.936 de persoane, majorare determinata preponderent de evolutia echipelor din centrele de cercetare-dezvoltare IT si de extinderea activitatii de productie de pe plan local.

„Am incheiat anul 2016 conform asteptarilor, pietele pe care activam avand un an stabil. In continuare, proiectele mari de infrastructura finantate prin fonduri europene, alaturi de sectorul oraselor inteligente reprezinta domenii cu potential in Romania. Speram ca astfel de investitii sa fie continuate pentru ca viitorul unei dezvoltari sustenabile sta in tehnologiile inteligente”, a declarat George Costache, CEO Siemens SRL.

Dintre investitiile grupului Siemens in Romania, in anul 2016, s-au remarcat extinderile a doua dintre cele patru fabrici operate local de catre SIMEA Sibiu SRL.