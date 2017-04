Qualitance e una dintre companiile care doresc sa treaca dincolo de servicii IT. Au parteneriate cu Richard Branson si Ikea. Am vorbit despre planurile lor cu Ioan Iacob, CEO al firmei, la Ziua Zero.

"2016 a fost cel mai interesant an din viata noastra. A reprezentat un punct de turnura majora pentru noi, cu deschiderea liniei de inovatiei. Incercam sa facem lucrurile mai bine, nu ne propunem neaparat ceva. Trecerea spre inovatie a venit natural. Qualitance s-a infiintat in 2007, cand a aparut si primul iPhone, un lucru magic. Aveai senzatia ca bagi mana printr-o gaura de vierme si parea ca atingi viitorul. Atunci am pornit si noi la treaba. Exact asta a fost ideea, sa construim produse care fac tehnologia sa creeze senzatia de magie.", a spus Ioan Iacob la emisiunea Ziua Zero.

"2016 a reprezentat o crestere mai mica fata de anii anteriori, de doar 50%. Ne obisnuisem cu o crestere de 75%. Transformarea costa. Nu am inteles lucrul asta pana cand nu ne-am intalnit cu situatia din 2016. Am fost mereu fortati sa fim cash positive si profit positive, dar s-a simtit. A fost un an cu niste costuri care au tinut direct de reorentiearea companiei. Costul pe care nu-l vezi, e costul transformarii unui mindset, sa refaci lucrurile pana cand se asaza pe noua forma.", a mai spus cofondatorul Qualitance.