Huawei anunta lansarea oficiala a noului sau centru Enterprise Global Service Center (EGSC) in Bucuresti. EGSC este o platforma unica multi-servicii, transformand modul in care clientii si partenerii interactioneaza cu Huawei. Centrul de servicii se afla intr-o cladire noua, ce acopera o suprafata de 2.000 metri patrati, cu o investitie de peste 10 milioane de euro.

”Noul Enterprise Global Service Center din Bucuresti isi va derula activitatea in patru departamente: suport tehnic, implementare de la distanta, operatiuni de retea, precum si suport pentru parteneri si marketing. Aceasta capabilitate extinsa de servicii, in combinatie cu o linie de produse de varf si cu o colaborare stransa cu parteneri logistici de top, permite Huawei Enterprise sa ofere servicii de inlocuire a pieselor de schimb si implementare de la distanta la standardele cele mai inalte, 24/7, in peste 170 de tari”, spune Vlad Doicaru, director enterprise Huawei Romania.

Departamentul de Suport Tehnic este responsabil pentru furnizarea de piese de schimb, trimiterea inginerilor pe teren si oferirea de management centralizat al cererilor de servicii. Departamentul de Implementare de la Distanta ofera un cadru revolutionar de colaborare ce conecteaza virtual clientii cu expertii globali Huawei, prin intermediul dispozitivelor inteligente. Cu aceasta optiune, inginerii Huawei pot asista clientii si partenerii in cadrul activitatilor de planificare, design, verificare si asigurarea a serviciilor, indiferent unde s-ar afla. Departamentul de Operatiuni de Retea asista clientii, prin outsourcing IT si servicii de tip Smart Network Operation (NOS), in vederea reducerii costurilor de operare si sprijinirea clientilor in activitatile lor de business curente. Departamentul de Suport pentru Parteneri si Marketing ofera servicii de consultanta si un laborator pentru a ajuta clientii si partenerii sa acceseze mai rapid tehnologiile si serviciile oferite de catre Huawei.

Odata cu lansarea acestui nou Enterprise Global Service Center, Huawei isi consolideaza si mai mult platforma de serviciilor oferite la nivel global, ce consta in doua centre similare in China si Mexic, cinci Centre regionale de Asistenta Tehnica (TAC), sapte TAC-uri nationale, 139 de centre de piese de schimb in toata lumea, precum si mai mult de 1.100 de centre logistice.

Odata cu Enterprise Global Service Center din Bucuresti, Huawei continua astfel extinderea Centrului Global de Servicii, ce furnizeaza servicii de suport multi-network pentru diversi operatori internationali incepand cu anul 2012.

Huawei a intrat pe piata din Europa in 2000, iar din 2003 compania este prezenta si in Romania. In prezent, Huawei este unul dintre partenerii strategici pentru principalii operatori de comunicatii din Europa, datorita dezvoltarii de solutii de inalta tehnologie si furnizarea de servicii personalizate pentru clientii sai.