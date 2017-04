Bucharest Tech Week (BTW) este unul dintre evenimentele care ar putea deveni marcante pentru Bucuresti, si nu numai. Aflat la a doua editie, BTW se va intinde pe o saptamana intreaga, in perioada 22 si 28 mai, avand doua componente majore – indoor, la Hilton, si outdoor.

“Conceptul a ramas similar – sa incercam sa inchegam comunitatea organizatorilor de evenimente, prin incurajarea si promovarea playerilor din industrie sa organizeze propriile “evenimente satelit”. Sa incercam sa le dam bucurestenilor, si nu numai, “doza de tehnologie””, spune Catalina.

Anul trecut au avut loc 40 de evenimente ale partenerilor, organizate de 28 de companii. Anul acesta organizatorii se asteapta la 60 de evenimente partenere. “Noi nu administram nici logistic, nici financiar, nici nu ne ocupam de vanzarea de bilete – noi ii promovam”, explica organizatoarea.

De marti pana vineri, la Hilton, au loc conferinte de business; in ultima zi are loc o conferinta dedicata programatorilor Java si PHP, invitat fiind chiar fondatorul PHP. “Anul trecut am avut 1.200 de vizitatori la Hilton si 13.500 in outdoor, la Piata George Enescu”.

In ceea ce priveste implicarea autoritatilor, aceasta se reduce la a oferi avizele pentru organizarea evenimentului. “Primaria se implica mai mult in evenimente culturale, educationale. In zona de tech si business nu se implica atat de direct”, spune Mihai.

Per total, organizatorii se asteapta la circa 80 de companii prezente, circa 70-80% fiind prezente si la editia anterioara. In zona deschisa vor fi expuse trotinete, scutere, drone, roboti, imprimante 3D, gadget-uri, VR, elemente smart city si asa mai departe. Dorinta organizatorilor este sa aduca inovatii, “gadget-uri din zona de robotica, din strainatate. Vom aduce si cel mai subtire laptop din lume, dar si cel mai performant”.

Ce ar schimba la piata evenimentelor tech?

“Daca as putea schimba ceva ar fi, poate, profesionalismul evenimentelor. As merge mai mult catre zona de speakeri internationali, cerandu-le lucruri mai concrete, sfaturi practice pentru cei care participa. Ideea este de a educa publicul”, considera manager Universum Events. “De asemenea, piata trebuie sa fie mai axata pe nume de oameni, nu atat nume de branduri”.

“Mi se pare ca sunt aceleasi subiecte dezbatute la toate evenimentele, devine redundant”, continua Mihai.

De cealalta parte, insa, educarea pietei prin repetarea unor subiecte nu este neaparat un lucru rau. “Da, uneori pot parea SF-uri unele topic-uri, insa, cu cat se aude mai mult despre un subiect, cu atat iti doresti mai mult sa se intample”.

Ce vor romanii de la evenimente tech? Sa poata discuta cu reprezentanti ai expozantilor, sa puna intrebari, sa afle raspunsuri si, de asemenea, sa poata sa testeze, personal, produsele sau serviciile.

Important este, de asemenea, ca dupa fiecare eveniment, partenerilor sa li se ceara feedback-ul – sa se extraga seturi de idei pentru perfectionari ulterioare. In plus, aceasta tactica creste si ratele de retentie pentru viitor.

IT-ul merge paralel cu politica

Ii intreb pe cei doi in ce fel influenteaza miscarile politice din ultima perioada piata IT din Romania.

Raspunsul, nu neg, ma surprinde. “Ni se pare ca IT-ul merge paralel cu politica. El se dezvolta chiar si fara o strategie clara…si se dezvolta chiar foarte bine!”. Daca alte industrii sunt direct impactate de masurile economice, IT-ul are “un momentum” si o importanta extrem de mare, incat nu este afectata de politic, considera managerii Universum Events.

Mai mult, exista un mit care circula in tara, si care spune ca in Romania nu se poate inova. “Multi spun ca cei care incearca sa inoveze sunt impiedicati, ca nu dispun de sume mari pentru a investi. Multi se asteapta si la ajutor din partea autoritatilor – asta este ca o cutuma la noi, sa asteptam ca altii sa ne ajute, in special statul”, considera Mihai Cima.

Investitia in Bucharest Tech World se ridica la 300.000 de euro. La nivel demografic, circa 60% din vizitatori provin din mediul de business. 18% dintre cei prezenti au varste cuprinse intre 18 si 25 de ani, 23% intre 26 si 30 de ani, in timp ce 24% au peste 41 de ani.

Universum Events va organiza anul acesta si un nou eveniment, Imobiliar Tech, care va fi o expozitie cu VR la fiecare stand, vizitatorii putand sa isi vada potentiala viitoare locuinta in realitate virtuala.

Cat de stresant este job-ul de organizator de evenimente? Cei doi rad, se uita cu subinteles unul la celalalt, apoi spun ca, din cate stiu ei, este undeva pe locul 8 in topul celor mai stresante meserii. “Pana la urma, insa, chiar daca exista perioade mai stresante, important este sa ne placa ceea ce facem”.

Compania are, in prezent, 40 de angajati si afaceri de 2 milioane de euro pe 2016, fiind profitabila.