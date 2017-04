Romania ofera clientilor sai care utilizeaza date mobile bonusuri lunare de pana la 3 GB pe toata durata utilizarii serviciilor, in functie de vechimea in retea si de tipurile de servicii folosite, indiferent de valoarea acestora. Bonusurile sunt activate automat si nu sunt conditionate de achizitionarea unui nou serviciu sau de reinnoirea unui contract existent.

Acestea sunt flexibile si cresc odata cu vechimea in retea a utilizatorului, ajungand pana la 3 GB de date lunar.

Pentru abonatii persoane fizice si companii, bonusurile vor fi valabile incepand cu urmatoarea perioada de facturare. Pentru clientii care utilizeaza cartele preplatite, bonusul va fi activat in cursul lunii curente.

De exemplu, un utilizator Vodafone Romania cu abonament RED si cu o vechime in retea de 10 ani va primi un bonus lunar de 1 GB pentru toata durata de utilizare a serviciilor. Clientii persoane fizice care au abonamente vor primi anual si un bonus de 1 GB de date mobile in luna in care isi sarbatoresc ziua de nastere. Detalii despre bonusuri sunt disponibile pe www.vodafone.ro, la sectiunile „Program de loialitate”.

Vodafone Romania aniverseaza 20 de ani pe tot parcursul anului 2017 printr-o serie de initiative dedicate clientilor, iar oferta de bonusuri de date mobile lunare este cea mai recenta dintre acestea.

Principalii concurenti ai Vodafone sunt Orange, Telekom, precum si RCS&RDS si UPC.