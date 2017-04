Raportul realizat in colaborare cu Deloitte este rezultatul a 26.500 de interviuri cu cetateni din spatiul comunitar, cu varste de peste 15 ani, care infatiseaza un tablou de ansamblu al contextului in care functioneaza afacerile care au legatura cu proprietatea intelectuala.

Cea mai importanta informatie se refera la faptul ca 97% dintre respondenti cred ca autorii ar trebui sa poata sa isi protejeze drepturile cu scopul de a fi platiti pentru munca lor. Respondentii sunt in cea mai mare masura de acord cu protejarea drepturilor de proprietate intelectuala si ar prefera sa acceseze continutul digital prin cai legale atunci cand acestea sunt rezonabile din punct de vedere financiar.

La nivelul Uniunii Europene 10% dintre respondenti au declarat ca au obtinut continut digital din surse ilegale in ultimele 12 luni, insa aceasta cifra ajunge la 27% in randul tinerilor cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani.

Cum sta situatia in vestul UE

Franta are o experienta destul de indelungata in acest context prin intermediul programului anti-piratare, sponsorizat de stat, Hadopi. Acest program a transmis milioane de notificari catre furnizorii de internet cu scopul de a educa cetatenii si de a-i face sa renunte la piraterie. Cu toate acestea 15% dintre cetatenii francezi au recunoscut ca au downloadat continut din surse ilegale, cu 5% mai mult decat media europeana.

In Germania unde campaniile pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuala au fost mult mai agresive procentul celor care descarca continut din surse ilegale este de doar 7%. Daca te gandesti ca cifra aceasta ar putea fi rezultatul logic al campaniilor mentionate mai sus, constatam, conform raportului WIPO, ca acelasi procent se regaseste si in Italia unde nu exista o strategie nationala anti-piratare.

In Spania, cunoscuta si ca raiul pirateriei, 16% dintre cetateni practica pirateria online, dublu fata de Regatul Unit (8%).

35% din totalul persoanelor intervievate au spus ca este in regula sa obtii continut in maniere ilegale atat timp cat il folosesti pentru uz personal.

Rezultatele raportului pentru Romania

Spre deosebire de ceilalti cetateni ai UE care considera in proportie de 81% ca incurajarea cumpararii produselor contrafacute pot distruge multe afaceri si pot conduce la pierderea locurilor de munca, 50% dintre romani nu sunt deacord cu aceasta idee, acest procent fiind cu 8% mai mare decat in 2013.

Romania se afla printre statele europene unde consumul de informatii piratate s-a dublat fata de anul 2013 crescand de la 7% la 13% alaturi de Cipru, Lituania, Slovenia, Bulgaria si Malta.

13% dintre romani au cumparat online produse contrafacute la nivel international, dublu fata de media europeana (7%). In timp ce doar 48% dintre romani isi dau seama ca pirateria incurajeaza expolatarea copiilor si munca ilegala, 78% dintre cetatenii europeni isi dau seama ca cel mai important efect al pirateriei este distrugerea afacerilor.

„In Romania, producatorii de fonograme sau de filme se bucura de aceleasi depturi ca ceilalti cetateni europeni si au dreptul de a interzice reproducerea si difuzarea operelor lor. Ceea ce am putea noi sa imbunatatim ar fi mecanismele de control care ar trebui sa fie mai active. De asemenea, noi ne confruntam si cu o publicitate agresiva a site-urilor care ofera posibilitatea de a viziona filme mult mai usor, in contextul in care nu avem baze deate cu productii video care sunt free of copyright si consumatorii nu au alternativa de a viziona legal anumite opere. In plus, usurinta cu care publicul are acces la anumite materiale de autor descurajeaza creativitatea si competitia in acest domeniu”, a declarat Claudia Grozea, Senior Associate, Cosmovici Intellectual Property.