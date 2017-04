Cluj-Napoca 6 aprilie 2017 - 3Pillar Global, companie americana de servicii IT, cu o prezenta activa pe piata din Romania din 2009, deschide al treilea centru de dezvoltare din Romania la Iasi. Noul centru de dezvoltare va fi operational in a doua jumatate a lunii mai.

3Pillar Global alege principalul oras din Moldova pentru noul birou pe care il va deschide in Romania in a doua jumatate a lunii mai, cu cateva luni inainte de termenul prevazut initial. Centrul din Iasi va fi al treilea din Romania, dupa Cluj-Napoca in 2009, Timisoara in 2012 si al cincilea la nivel global (Noida in India, respectiv Fairfax in SUA).

Compania americana a anuntat inca de anul trecut intentia de a-si extinde operatiunile prin deschiderea unui birou intr-un alt oras din Romania sau din regiune. Iasi a fost alegerea desemnata de board-ul companiei dupa o lunga etapa de analiza care a luat in considerare mai multi factori dintre care mentionam: un centru universitar important, nivelul de calificare a specialistilor IT si disponibilitatea acestora pe piata muncii, posibilitatile de extindere a operatiunilor, infrastructura orasului.

“Deschiderea unui nou centru de dezvoltare reprezinta un pas important pentru 3Pillar Global. Am explorat o serie de optiuni si am fost impresionati de tot ce are orasul Iasi de oferit. Cu o viata culturala extrem de ofertanta, un numar mare de talente si un sector tehnologic performant ce trece printr-o perioada de dezvoltare accelerata, Iasi este orasul ideal pentru a atrage noi membrii in echipa 3Pillar Global. Centrul din acesta regiune va fi o componenta cheie a strategiei de crestere globala a 3Pillar Global”, mentioneaza David DeWolf, CEO-ul companiei.

Anul acesta, 3Pillar Global isi propune sa angajeze un numar de 50 specialisti IT in centrul din Iasi, urmand sa depaseasca 100 pana in 2018. Compania doreste sa atraga specialisti cu o experienta de minim 2 ani de zile si competente dovedite in tehnologii utilizate pentru dezvoltarea de aplicatii web (Java, Phyton, Ruby on Rails, Front End) si mobile (iOS si Android).