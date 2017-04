Samsung a anuntat, joi, cat va costa smartphone-ul Galaxy S8 Plus cu 6 GB RAM. Telefonul va fi vandut, initial, in Coreea de Sud, dar sunt planuri ca vor merge si in alte tari, in functie de cererile din piata.

Samsung va vinde S8 Plus cu 6 GB RAM cu 1.018 dolari, potrivit Agerpres. Galaxy S8, de 5,8 inci, si S8 Plus, de 6,2 inci, cu 4 GB RAM sau o capacitate de stocare de 64 GB, vor fi vandute cu 826 de dolari si, respectiv, 837 de dolari.

Smartphone-urile Galaxy S8 vor fi eliberate in culorile negru, gri si argintiu, iar S8 Plus va fi disponibil in variantele de albastru si gri. De asemenea, varianta cu 6 GB RAM si capacitate de stocare de 128 GB a S8 Plus va fi neagra.

Samsung a precizat ca smartphone-ul S8 Plus cu 6 GB de RAM va fi initial vandut in Coreea de Sud, dar sunt planuri ca vor merge si in alte tari, in functie de cererile din piata. Este pentru prima data cand Samsung lanseaza un smartphone cu o capacitate de stocare asa de mare. Specialistii din industrie spun ca schimbarea reflecta cererea pentru telefoane premium din China, o piata importanta a Samsung.

Compania a vandut, in 2012, tableta Galaxy Note 2 la un pret de 1,15 milioane won, iar Galaxy S6 Edge cu 1,18 milioane won in 2015.

Sursa foto: Playtech.ro