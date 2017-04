Printre posturile pe care gigantul american le cauta se numara iOS si Android Software Engineer, Embedded Software Engineer, Cloud Software Engineer, sau Security Engineer. Totodata, compania cauta si un Workplace co-ordinator si un Site Reliability Engineer.

Echipa din Romania nu va fi, deci, una de suport ci una de dezvoltare, americanii profitand de expertiza oamenilor de IT din tara.

Printre beneficiile angajatilor Fitbit se numara reduceri la produsele companiei, pachete medicale, orar flexibil, alegerea computerului de munca (Mac sau PC), “Happy Hours”, acces la FitStar – acces online la traineri care te pot ajuta sa te menti in forma, dar si dress code casual.

Produsele Fitbit se vand in peste 45.000 de magazine din lume, in 55 de tari. Fitbit a platit 15 milioane de dolari pentru jucatorul local Vector Watch, achizitionand, in proces, si echipa de cateva zeci de oameni a Vector.

Gigantul GoPro cauta, de asemenea, 100 de ingineri pentru dezvoltare, tot in Bucuresti.